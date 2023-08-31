ANKARA (AA) - Sanatçının 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bugün birinci etabının açılışı yapılan Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'ndaki konserini çok sayıda Başkentli dinledi.
ANKARA (AA) - Sanatçının 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bugün birinci etabının açılışı yapılan Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'ndaki konserini çok sayıda Başkentli dinledi.
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