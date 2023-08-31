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ANKARA (AA) - Sanatçının 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bugün birinci etabının açılışı yapılan Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'ndaki konserini çok sayıda Başkent li dinledi.

Eski eşi tarafından sopayla darbedilerek öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Eski eşi tarafından sopayla darbedilerek öldürülen kadının cenazesi defnedildi

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