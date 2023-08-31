Eski eşi tarafından sopayla darbedilerek öldürülen kadının cenazesi defnedildi Eski eşi tarafından sopayla darbedilerek öldürülen kadının cenazesi defnedildi

ANKARA (AA) - Sanatçının 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bugün birinci etabının açılışı yapılan Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'ndaki konserini çok sayıda Başkentli dinledi.