Ay-yıldızlı ekibin, Poznan yakınındaki Opalenica kasabasında kampı sürüyor. Warta Nehri etrafında kurulan Poznan, kültürel dokusunu korumasıyla dikkat çekiyor.

İkinci dünya savaşında Alman ordusunun işgaliyle büyük ölçüde yıkılan şehir, tarihi mirasa uygun şekilde yeniden inşa edildi.

Üniversite öğrencileri ve turistler ile hareketli bir şehir olan Poznan, 550 bine yakın nüfusuyla ülkenin beşinci büyük şehri konumunda bulunuyor.

Eski pazar meydanı ve etrafındaki renkli binalar fotoğrafseverlerin uğrak noktalarının başında geliyor.

Şehrin en ünlü futbol kulübü Lech Poznan ise bu sezon Polonya Ligi'ni 5. sırada bitirdi. Lech Poznan, maçlarını 42 bin 800 kişi kapasiteli ENEA Stadı'nda oynuyor.