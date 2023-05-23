Moskova

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, Rusya'nın ticaretinde yuanın payının arttığını belirterek, "Rusya'nın ithalat ve ihracatında yuanın payı artmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl boyunca yuanın payı Rusya'nın ihracatında yüzde 2'den yüzde 18'e, ithalatında yüzde 5'ten yüzde 27'ye yükseldi." dedi.

Gref, Şanghay'da düzenlenen ve Rusya ile Çin'den yetkililerin katıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Sberbank müşterilerinin, dost ülke para birimlerine daha fazla ilgi gösterdiklerine işaret eden Gref, "Yuan bu anlamda tartışmasız lider konumunda. Bu yıl yuan cinsinden işlem sayısında geçen yıla göre 10 kat artış bekliyoruz." diye konuştu.

Gref, Rusya'nın ticaretinde de yuanın payının arttığını belirterek, "Rusya'nın ithalat ve ihracatında yuanın payı artmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl boyunca yuanın payı Rusya'nın ihracatında yüzde 2'den yüzde 18'e, ithalatında yüzde 5'ten yüzde 27'ye yükseldi." dedi.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, Rusya'nın, ihracatında "zehirli" olarak değerlendirdiği dolar ve avronun payı, geçen yıl ihracatta yüzde 87'den yüzde 48'e, ithalatta ise yüzde 65'ten yüzde 46'ya düştü.

AA