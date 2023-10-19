İstanbul

1964'ten bu yana faaliyet gösteren Scrikss, cumhuriyetin 100. yılına özel koleksiyonunu Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirdiği etkinlikle duyurdu.

Tamamen el işçiliğiyle üretilen koleksiyonda yer alan kalemlerden "1923" 5 adet, "Cumhuriyet Yolu" ise 100 adet olarak sınırlı sayıda üretildi. Kalemlerin üretiminde som altın, som gümüş, elmas ve pırlantalar kullanıldı.

Kalemlerin üzerlerine incelikle işlenen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti, ay yıldız, 100. yıl logosu, Selçuklu motifleri ve milli mücadelenin şekillendiği şehirlerin temsili haritaları, bin yıllık kadim Türk toplumunun azmini, cesaretini ve özgüvenini simgeliyor.

Kalemlerin tanıtım etkinliğinde konuşan Scrikss Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Uygur Özay, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının bilinci, heyecanı ve sorumluluğu ile uzun ve yoğun gayretlerimiz sonucunda hazırladığımız 100. Yıl özel koleksiyonumuzdaki kalemlerimizi sizlere takdim etmekten büyük onur duyuyoruz. Scrikss olarak Atatürk'ün ilke ve direktiflerinden sapmadan, bize emanet ettiği cumhuriyet mirasından aldığımız güçle ve 1964'ten bu yana yenilikten ve kaliteden ödün vermeden küresel bir Türk markası olduk." dedi.

"Değerli taşlar ve değerli metallerle üreterek Cumhuriyetin değerini simgelemeye çalıştık"

Scrikss Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özay ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılına atfen, bu uğurda can veren, milletin bağımsızlık mücadelesini kazanması için emek veren atalarımız için özel bir koleksiyon ürettiklerini söyledi.

Özel koleksiyonda 2 kalemin bulunduğunu aktaran Özay, "Bu kalemler tasarımları itibarıyla bir sanat eseri. Bu koleksiyonda yer alan kalemlerimizden birini Cumhuriyetimizin kuruluş yılına atfen '1923' olarak adlandırdık. Diğerine Cumhuriyet'in destansı yolculuğuna vurgu yapmak amacıyla 'Cumhuriyet Yolu' adını verdik. İki kalem de içerisinde birçok hikaye barındırıyor. Bu hikayeler Ulu Önder Atatürk'ün önderliğinde verilen milli mücadelenin bir yansıması." diye konuştu.

Özay, kalemlerden sınırlı sayıda ürettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"1923 kaleminden 5 adet ürettik, Cumhuriyet Yolu kaleminden ise 100. yılımıza atfen 100 adet ürettik. Koleksiyondaki kalemleri değerli taşlar ve değerli metallerle üreterek Cumhuriyet'in değerini simgelemeye çalıştık. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu topraklardaki bin yıllık köklerimizi, atalarımızın azim, cesaret, özgüven ve başarılarını; milletimizin bağımsızlığını korumak için verdiği büyük mücadeleyi, Cumhuriyet'e giden yoldaki önemli hikayeleri, çizgi çizgi, birer birer kalemlerimizin üzerine işledik.

Bizim için büyük bir gurur kaynağı olan bu özel koleksiyon, diğer nesillere bir miras olarak kalsın istedik. Yaptığımız bu iki özel kalem, Cumhuriyet gibi inşallah ilelebet payidar kalacak. Bu bağlamda bütün milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı, 100. yılını kutluyorum. Biz göremesek de nice yüzyıllara diyorum. Bizden sonraki nesiller de aynı coşkuyla cumhuriyetimizi kutlayacaklar."

100 yıllık tarihi yazan özel koleksiyon

Scrikss, tamamen el işçiliğiyle ve sınırlı sayıda üretilen kalemler ile Türkiye'nin milli gururu ve başarısını yansıtıyor. "1923" kalemi her bir detayında ayrı bir hikaye barındırıyor. Ucunda 18 karat altın, damakta da ebonit kullanılan kalemin kapağının tepesinde 100. yıl logosu yer alırken, kapağın alt kısmında 100 adet çizgiden oluşan ve 100 adet pırlantaya ulaşan her bir çizgi ile de Cumhuriyet'in 100. yılı simgeleniyor.

Kalemin kapağının üzerine Türk bayrağı mine tekniğiyle işlenirken, kalem klipsinde de ay-yıldız pırlantalar ile yer alıyor. Ayrıca bin yıllık köklerin azim, cesaret, özgüven ve başarılarına duyulan saygı kalemin alt gövdesine Selçuklu motifleri işlenirken ham elmaslardan oluşan iki bordür arasında da Atatürk'ün askeri ve siyasi kişiliklerine atıfta bulunan, mine tekniği ile işlenmiş fotoğrafları yer alıyor.

"Cumhuriyet Yolu" adlı kalem ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini temsil eden hikayeleri barındırıyor. Ucu 14 karat altından hazırlanan, gövdesinin tamamı som gümüş, som altın ve pırlantalardan oluşan kalemin kapak tepe noktasında Milli Mücadele'nin baş mimarı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti yer alıyor. Silüetin hemen altında yer alan 50 adet çizgi ve 50 adet pırlanta ile 100. yıla atıf yapılırken, kalem kapağının üzerinde Türk bayrağı mine tekniğiyle, klips üzerinde ise ay-yıldız işlenmiş olarak bulunuyor.

Türklerin tarih boyunca özgürlüklerinin peşinde birçok devlet kurmasından alınan ilhamla kalemin üzerine 16 yıldız işlenirken, milli mücadele iradesinin şekillendiği şehirlerin haritaları, Türkiye haritası ve haritanın içindeki 100. yıl logosu da kalemin üzerinde yer alıyor.