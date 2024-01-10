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Söz konusu paylaşım sonrasında Bitcoin'in fiyatı 48 bin dolara yaklaşırken, haberin yalanlanmasının ardından 46 bin doların altına indi.

Başkan Gensler, SEC 'in spot Bitcoin borsasında işlem gören ürünlerin listelenmesini ve ticaretini henüz onaylamadığını kaydetti.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Gensler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SEC 'in X hesabının ele geçirildiğini ve buradan yetkisiz paylaşımda bulunulduğunu bildirdi.

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