Ankara

Yerel seçimler için yarışan adaylar, billboard ve afiş gibi geleneksel reklamcılık yöntemlerini kullanırken, internet üzerinden tanıtım çalışmalarına da ağırlık verdi. Dijital mecraların geniş kitlelere daha etkili şekilde ulaşma imkanı sağlaması, adayların bu yönteme yönelmesinde etkili oldu.

Enderun Digital Kurucusu Yusuf Çağlayan, AA muhabirine, seçim sürecinde adayların sosyal ağları yoğun biçimde kullanmayı tercih ettiğini belirterek, "Yeni jenerasyonun haber, içerik ve gelişmeleri sosyal ağlar üzerinden takip etmesi, sosyal ağların adaylar tarafından tercih edilmesine neden oluyor." dedi.

Çağlayan, adayların büyük bölümünün, içerik üretimi, hedef kitlelere ulaşılması için doğru dilin kullanılabilmesi ve sosyal ağlarda reklam, tanıtım kampanyalarının doğru şekilde yürütülmesi için profesyonel ekiplerden destek aldığını aktardı.

Önceki seçimlerde videolu içeriklerin en fazla öne çıkan içerik türü olduğunu dile getiren Çağlayan, şunları söyledi:

"Sabit görseller yerine hareketli içeriklere dönüşüm oldu. Bu seçimlerde de aynı eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Ancak ilk defa adaylar bu seçimde yapay zeka destekli programları da kullanmaya başladı. İçerik oluşturma süreçlerinde, seslendirme ve görüntü işleme gibi konularda yapay zeka uygulamalarının kullanıldığını görüyoruz. Yapay zekanın seçim süreçlerine dahil olmasıyla adayların, organik olarak tanımlanmayan içerik üretimi ve etkileşimlere yöneldiğini söyleyebiliriz."

Çağlayan, bir önceki seçimlerde de olduğu gibi bu seçimde de en fazla kullanılan sosyal ağların sırasıyla Instagram, YouTube, TikTok, X ve Facebook olduğunu belirterek, arama ağları üzerinde ve internet sitelerinin banner alanlarında reklamların kullanılmasının da sıkça gelen talepler arasında yer aldığını ifade etti.

"VR gözlüklü mitingler görebiliriz"

Sosyalans Medya Kurucusu Emir Çağdaş Pekçetin de siyasi arenada sosyal medyanın ilk defa 2008'de ABD başkanlık seçimleri sırasında Barack Obama tarafından kullanıldığını belirterek, "O günden bugüne kadar dijital mecralar üzerinden yapılan seçim kampanyaları gittikçe güç kazanmaya başladı." diye konuştu.

Türkiye'de dijital medya kullanımının en yüksek olduğu seçim döneminin yaşandığına dikkati çeken Pekçetin, "Önceki seçimlerde adayları sosyal medyada kampanya yapmaları gerektiğine ikna etmeye çalışıyorduk, artık adaylar 'ilk önce sosyal medyada kampanya yapmalıyım' diye bize geliyor." dedi.

Pekçetin, son dönemde adayların özellikle Instagram ve TikTok üzerinden kısa video paylaşmaya ağırlık verdiğine işaret ederek, söz konusu iki mecraya ayrılan reklam bütçeleri, stratejiler ve kampanyaların ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Yeni dönemde miting alanlarına ilginin gittikçe azaldığını savunan Pekçetin, şunları kaydetti.

"Bu, bana göre seçmenin sosyolojisinin de değiştiğini gösteriyor. Yani seçmen şunu diyor: 'Ben zaten sosyal medyada takip ediyorum, beğeniyorum, yorum yapıyorum, çevreme gösteriyorum ve adayı seviyorum. O yüzden neden mitinge gideyim.' Bu da sosyal medyanın seçim sosyolojisini nasıl değiştirdiğini gösteren etkenlerden biri. Büyük ihtimalle önümüzdeki seçim dönemlerinde VR gözlüklü mitingler göreceğiz. Adayların yapay zekanın da yardımıyla her eve özel kampanyalar yapması da muhtemel."