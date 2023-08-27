Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir çocuk babası İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.

Acılı aileyi, yakınları ve törende görevli askerler teskin etti.

Buradaki törene, şehidin annesi Aysel, eşi Beyza, kardeşi Mutlu Torun'un yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

OSMANİYE AA- Şehit Torun'un (29) Türk bayrağına sarılı naaşı, İlbistanlı köyündeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için köydeki mezarlığa götürüldü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.