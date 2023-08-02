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Şanlıurfa 'nın merkez Karaköprü ilçesinde dün, polis memuru Ramazan Kütük'ün kullandığı 63 A 0918 plakalı zırhlı araç Çevik Kuvvet yerleşkesinden çıkarken devrilmiş, yaralanan Kütük sevk edildiği hastanedeki müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Buradaki törene, şehidin babası Kasım, annesi Saliha ve eşi Türkay Kütük'ün yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Kütük'ün (31) Türk bayrağına sarılı naaşı, Akbez Mahallesi'ndeki baba evinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Halil İbrahim Camisi'ne götürüldü.

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