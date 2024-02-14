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Kel'in Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet ile annesi Fatma Kel'e şehadet haberini, Kaymakam Osman Acar ile askeri yetkililer verdi.

Şehidin babaevine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Şehit Kel'in bekar olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığınca personel ve malzeme sevki esnasında araç kazası meydana geldiğini, kazada yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıklamıştı.