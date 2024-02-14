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Her iki eşleşmenin rövanş maçları 6 Mart Çarşamba oynanacak.

45+1. dakikada Bernardo Silva ve 90+2. dakikada Phil Foden ile ağları sarsan Manchester City, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Parken Stadı'ndaki mücadelede 10. dakikada Kevin De Bruyne ile öne geçen Manchester ekibi, 34. dakikada Magnus Mattsson'ın golüne engel olamadı.

Günün diğer maçında ise deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşan İngiltere temsilcisi Manchester City, rakibini 3-1 mağlup etti.

Red Bull Arena'da Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk olan Real Madrid, mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu, iki maçla başladı.

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