İSTANBUL (AA) - Şekerbank'ın 0.01 gram altının bile değerlendirildiği küçük tasarrufa yönelik 'Tasarrufun Altın Günü' uygulaması 29 Ağustos'ta Şekerbank Tekirdağ şubesinde gerçekleştirilecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında, hangi ayarda olursa olsun bilezik, yüzük, kolye, çeyrek altın, küpe gibi her türlü ziynet altınını Şekerbank Tekirdağ şubesine getirenler, bu ziynetlerini 24 ayar değerinde altın olarak Vadesiz Altın Hesaplarında biriktirebilecek.

Ayrıca Şekerbank müşterileri Vadesiz Altın Hesaplarındaki tutar ile Vadeli Altın Hesabı açarak tasarruflarını altın olarak değerlendirirken altının değer artışından bağımsız olarak avantajlı faiz oranları ile faiz getirisinden yararlanabilecek.

Tasarruf sahipleri, 29 Ağustos'ta Şekerbank Tekirdağ şubesine ziynet altınlarını getirerek, 'Tasarrufun Altın Günü' uygulamasına katılabilecek. İSGOLD eksperleri, ziynet sahibinin her türlü altınının 24 ayar 995/1000 saflıkta gram karşılıklarını belirleyecek ve bu altınlar, tasarruf sahibinin banka nezdinde açılan Vadesiz Altın Hesabı'na yatırılacak.

Müşteriler, saklama, çalınma ve doğal afetlerdeki tüm risklere karşı istedikleri zaman Vadesiz Altın Hesaplarına ekleme yapabilecek ve altına dayalı işlemlerini bu hesap üzerinden gerçekleştirebilecek. Söz konusu hesaba yapılacak ekleme 0.01 gram ve katları şeklinde olabilecek. Hesap sahipleri diledikleri zaman yine aynı şekilde ihtiyaçları olduğunda ihtiyaçlarını bu hesaptan 0,01 gram ve katları bazında altın karşılığı TL olarak karşılayabilecek.

'Küçük tasarrufları teşvik etmeyi hedefliyoruz.'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Tekirdağ Şube Müdürü Şevket Kölemenoğlu, Tasarrufun Altın Günü uygulamasıyla küçük yatırımları teşvik ederek yastık altı birikimleri ekonomiye kazandırma amacında olduklarını belirterek, 'Altını, getirisinin yanı sıra geleneksel bir birikim tercihi olarak gören tabana yaygın müşteri profilimizi desteklemeye devam ediyoruz. Müşterilerimiz ya da müşterimiz olmak isteyen herkes, binbir emekle tasarruf ettikleri ziynet altınlarını, çalınma, kaybolma ve doğal afetlerdeki tüm risklere karşı bankamız güvencesinde biriktirebilecekler. Anadolu bankacılığı misyonumuz ve 67 il ile 90 merkez dışı ilçedeki yaygın şube ağından gelen gücümüzle tabana yaygın tasarrufu teşvik etmeyi hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Şekerbank'ın Altın Bankacılığı ürün gamında, Vadesiz Altın Hesap, Vadeli Altın Hesap ve Düzenli Altın Birikim Talimatı bulunuyor. Banka, müşterilerine ayrıca internet bankacılığı ile 24 saat altın alım satım işlemi yapma imkanı sağlıyor.