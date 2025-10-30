ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılacak mesleki eğitim merkezleri ve meslek liselerinin yer seçiminde organize sanayi bölgeleri (OSB) öncelikli olarak değerlendirilecek, sektör içi okul, sektöre entegre okul, bölge okul ve ihtisaslaşmış meslek liselerinin yaygınlaştırılması sağlanacak.

AA muhabirinin, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, imalat sanayisinin ikiz dönüşüm çerçevesinde ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermayenin geliştirilmesi sağlanacak. Bu kapsamda mesleki eğitimde kamu-özel sektör işbirliğinin artırılması, meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının yönetiminde özel sektörün daha etkin rol alması sağlanacak. Bunun için ihtiyaç duyulan alanlarda özel sektör ile işbirliği protokolleri hazırlanacak ve uygulanacak.

Otomotiv sanayisine yönelik iş gücü niteliğinin artırılması sağlanacak

Programa göre, otomotivde, gelişen küresel mobilite vizyonu çerçevesinde yeşil ve dijital dönüşüm sürecine uyum sağlanarak tasarımdan üretime tüm aşamalarda yerli tedarik ve teknolojik gelişmenin gerçekleştirilmesi, katma değerin artırılması ve markalaşmanın sağlanmasıyla sektörün uluslararası piyasalardan aldığı payın yükseltilmesi amaçlanacak.

Bu doğrultuda otomotiv sanayisine yönelik iş gücü niteliğinin artırılmasının sağlanması için müfredatın ve eğitim yöntemlerinin bugünün teknolojik gerekliliklerine uygun şekilde güncellenmesi sağlanacak.

Özel sektörün ülke rekabetçiliğine destek olacak şekilde yürüteceği programlar desteklenecek.

Otomotive yönelik eğitim teknolojileri alanında projeleri olan girişimcilere çeşitli program ve etkinliklerle destek verilecek. Sektör temsilcileriyle uluslararası fuar ve organizasyonlara katılım sağlanacak.

Eğitim teknolojileri ekosisteminin geliştirilmesi ve ekosistem paydaşlarıyla etkileşimin artırılması sağlanacak. Türk eğitim teknolojileri standartlarının belirlenerek uluslararası standartlarla uyumlaştırılması için Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile işbirliği yapılacak.

Turizm sektöründe nitelikli ara eleman ihtiyacına yönelik uygulamalı eğitim programları geliştirilecek

Turizm sektöründe nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokoller çerçevesinde, son 7 yıldır sürdürülen ve öğrencilere konaklama tesislerinde staj imkanı sağlayan uygulamaya devam edilecek.

Turizm sektörüne ilişkin mesleki eğitim müfredatı, ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenecek.

Ulusal meslek standartları, ulusal ve uluslararası yeterlilikler, teknolojik gelişmeler ve sektörden gelen talepler doğrultusunda ortaöğretim programları güncellenecek.

Turizm sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik uygulamalı eğitim programları geliştirilerek sürdürülecek.

Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü kapsamında mesleki ve teknik Anadolu lisesinde okuyan öğrencilerin en az 3 yabancı dil öğrenmelerine ve turizm işletmelerinde yoğunlaştırılmış beceri eğitimi almalarına yönelik faaliyetler yaygınlaştırılacak.

İhtiyaçlar dikkate alınarak uygulamalı girişimcilik eğitimleri yaygınlaştırılacak

Programa göre, KOBİ'lere yönelik beşeri sermaye güçlendirilecek. Bu doğrultuda örgün eğitimdeki girişimcilik müfredatı, finansal okuryazarlık, mevzuat bilgisi, dijital teknolojiler, e-ticaret, pazarlama gibi konulardaki ihtiyaçlar dikkate alınarak gözden geçirilecek ve uygunluk değerlendirmesine imkan sunan uygulamalı girişimcilik eğitimleri yaygınlaştırılacak.

Örgün eğitimdeki öğrencilerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi ve tekno girişim projelerinin desteklenmesi için çalışmalar yapılacak.

MEB tarafından yapılacak mesleki eğitim merkezleri ve meslek liselerinin yer seçiminde, OSB'ler öncelikli olarak değerlendirilecek. Sektör içi okul, sektöre entegre okul, bölge okul ve ihtisaslaşmış meslek liselerinin yaygınlaştırılması sağlanacak.

