İSTANBUL- AA- Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bilim Üsküdar'ın ilk fazı, teknoloji atölyeleriyle 2018 yılında açıldı ve burada daha mütevazi bir açılış yaptık. O günden bugüne ekip arkadaşlarımdan da öğrendiğim kadarıyla ve başkanımızdan edindiğim bilgiye göre 550 binden fazla genç kardeşimiz buradaki teknoloji atölyelerinde eğitim aldılar." dedi.

Bayraktar, Üsküdar bilim merkezi "Bilim Üsküdar"ın resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) olarak yola çıktıklarında öncelikle Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi idealini gerçekleştirmek uğruna neler yapabileceğini konuştuklarını ve Deneyap Atölyeleri ile Bilim Merkezleri'nin bu çerçevede oluşturulduğunu dile getirdi.

Söz konusu projelerin amacına değinen Bayraktar, "Deneyap projelerinde şunun hayalini kurduk, buradan kendine güvenen, medeniyetimizin kadim köklerine, inancımıza dayanan, insansız hava araçlarımızda slogan alarak diyoruz ya 'Köklerden göklere', bir anlamda o güçlü köklere dayanıp ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarını oluşturacak genç kardeşlerimizi yetiştirmeyi hayal ettik. Ve hatta medeniyetimizin adalet, iyilik ve güzellik ve ahlak değerleriyle yüksek teknoloji harmanlandığında medeniyetimizin sesinin daha gür bir soluk kazanması hayaliyle yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Dünyada da birçok örneği bulunan bilim merkezi projesinin önemine değinen Bayraktar, "Bilim Üsküdar'ın ilk fazı, teknoloji atölyeleriyle 2018 yılında açıldı ve burada daha mütevazi bir açılış yaptık. O günden bugüne ekip arkadaşlarımdan da öğrendiğim kadarıyla ve başkanımızdan edindiğim bilgiye göre 550 binden fazla genç kardeşimiz buradaki teknoloji atölyelerinde eğitim aldılar." dedi.