İSTANBUL- Selen Görgüzel, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla YouTube’da yayınlanan “Haber Bahane” programına konuk olmuştu. Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Selen Görgüzel “Hamdi Alkan’ı aldattınız mı?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Evet ama gözle. Yakışıklı çocuk geçtiğinde bütününe bakarım. Hamdi’yi düzenli olarak aldattım. Hamdi’ye de hep bakıyordum. Güzel kadına, eve, arabaya ve çiçeğe bakarım. Eski eşim yönetmen olduğu ve oyuncu seçtiği için güzel kadın ya da erkek gördüğümde oyuncu olması için tanıştırıyordum."

Selen Görgüzel, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Hamdi Alkan ile ilgili "Onu düzenli olarak aldattım" açıklaması yaparak herkesi şoke eden ve sosyal medyada bir hayli tepki gören Görgüzel gazetecileri görünce adımlarını hızlandırdı.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL

Şarkıcı, "Ne sorucağınızı biliyorum. Artık konuşmayacağım. Ne zaman konuşsam olay oluyor" diyerek şaşırttı. Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında dayanamayıp açıklamalarda bulunan Görgüzel, "Her zamanki gibi yine yanlış anlaşıldım. Ben örf ve adetlerine bağlı ve ona göre hareket eden bir insanım. Benim öyle bir şey yapmam mümkün mü? Beni tanıyan herkes bilir böyle bir şey yapmayacağımı. Ayrıca ben o röportajımda o cümleyi espri olsun diye kullandım" diyerek sitemde bulundu.