Haber: Damla Oya Erman

Gomez, Pazartesi günü yayımlanan "Smartless" podcast'inin bölümünde, "Sanırım içimde bir albüm daha var gibi hissediyorum" dedi.

"Gittikçe yaşlandıkça, sadece üzerine yerleşmek istediğim bir şey bulmak istiyorum" diyerek devam etti ve ideal olarak odaklanmak istediği şeyin oyunculuk kariyeri olduğunu ekledi.

Gomez, küçük yaşlardan itibaren "ciddi bir aktris olmak" istediğini söyledi. Müzik kariyeri, Disney'in ona 2000'lerin sonlarında Disney Channel sitcomu "Wizards of Waverly Place"de başrol oynarken bir albüm yapma teklifiyle gelmişti.

"Bu eğlenceli olacağını düşündüm ve daha çok bir hobi olacağını düşündüm" dedi. "Bir aktris olmak istiyordum. Aslında tam zamanlı bir şarkıcı olmayı düşünmemiştim, ama görünüşe göre bu hobi başka bir şeye dönüştü."

2013 yılından bu yana üç stüdyo albümü yayımlayan Gomez'in hit şarkıları arasında "Come & Get It", "Same Old Love" ve "Lose You to Love Me" bulunuyor. 2022'de İspanyolca EP'si "Revelación" ile Latin pop albümü dalında iki Grammy adaylığı elde etti. Geçen yılın sonlarında ise "Single Soon" adlı son single'ını piyasaya sürdü.

"Wizards" ile genç yaşlarda ikon haline gelen Gomez, aynı zamanda şu anda Martin Short ve Steve Martin ile birlikte başrolünü paylaştığı beğenilen Hulu dizisi "Only Murders in the Building"de yer alıyor ve "Spring Breakers" ve "A Rainy Day in New York" gibi çeşitli filmlerde rol aldı.

Müzik ve oyunculuk kariyerleri arasında gidip gelmek, Gomez'in üzerinde bir yük oluşturduğunu ve bunun, mental sağlık sorunlarından kaynaklandığını Pazartesi günkü podcast bölümünde söyledi. Bu konuda 2022 tarihli belgeseli "Selena Gomez: My Mind & Me"de açıkça konuşan Gomez, müzikle oyunculuk arasında seçim yapması için bir baskı olmadığını, ancak gelecekte bir tercih yapması gerekebileceğini itiraf etti.

"Güzelim çünkü yoruldum, dinlenmek isteyeceğim" dedi.

Müzik ve oyunculuk yanı sıra 2020'de kozmetik şirketi Rare Beauty'yi kuran Gomez, bu durumu podcast'te "en büyük hediye" olarak nitelendirdi. "Covid sırasında piyasaya sürdüm ve o sadece patladı ve daha minnettar olamazdım" dedi. "Gerçekten gururluyum."