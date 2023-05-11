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Amaçlarının caminin aslına uygun, en az müdahaleyle gelecek kuşaklara aktarılması olduğunun altını çizen Saraç, şöyle konuştu:

Türkiye'nin en büyük çevre korosunu kurmak üzere çalışıyoruz

Türkiye'nin en büyük çevre korosunu kurmak üzere çalışıyoruz

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Ahmet Saraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2021 yılının sonunda başlatılan restorasyonun sürdüğünü söyledi.

Alemin yerine 2 günde takılacağı öğrenildi.

İşçiler 29 parça olan alemin her bir parçasını kubbeye kadar asansörle taşıyıp merdiven yardımıyla yukarıya çıkarıyor.

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