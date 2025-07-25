MERHABA DOSTLAR!

1950 yılında NATO ASKERİ GÜCÜNÜN İÇİNDE YER ALAN KORE ŞEHİTLERİMİZİN VE KAYBOLUP BULUNAMAYAN ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARI ŞAD OLSUN.KORE GAZİLERİMİZDEN DE HAYATTA OLANLARA SAĞLIK;VEFAT EDENLERE RAHMET DİLİYORUM.

25 Temmuz 1950 tarihinde,BİZİM OLMAYAN Savaşın başından Temmuz 1953'teki ateşkese kadar geçen sürede toplam 14.936 Türk askeri Kore'de görev aldı. Bunların 721'i yaşamını yitirdi, 175'i kayboldu, 234'ü esir düştü ve 2147'si yaralandı.

Bir kısım ŞEHİDİMİZİN NAAŞINI 40 yıl sonra alabildik KUZEY KORE’DEN.

ŞİMDİ SORUYORUM HER İSTEDİKLERİNİ YAPTIĞIMIZ NATO GÜÇLERİNE,

CARTER’IN Başkanı olduğu ve “TÜRKİYE’nin ihraç edecek Askeri var “dediği ABD’YE,

İNGİLTERE,FRANSA ve YUNANİSTAN’A;

UTANIN KENDİNİZDEN,yaptıklarınız,

söyledikleriniz,vermedikleriniz,dönekliğinizden...

Ama durun utanmazsınız ki SİZ!

Çünkü hep İKİYÜZLÜ davrandınız TÜRKİYEM ve TÜRK MİLLETİ’NE...

...

Sen de unutma TÜRKİYEM ve TÜRK MİLLETİM!

KORE ŞEHİTLERİMİZİN DE MEKANLARI CENNETTİR ELBET...

