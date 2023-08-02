Dakar

Yerel basında çıkan haberlere göre, Senegal'in Paris Konsolosluğu önünde toplanan Sonko destekçileri, muhalif liderin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Grup, konsolosluğa girmeye çalıştı ve etrafa saldırdı.

Senegal'in Londra Konsolosluğu önünde toplanan PASTEF destekçisi bir grup da konsolosluk binasına girmeye çalıştı ve çalışanlar aleyhinde sloganlar attı.

Öte yandan sosyal medyada kamu düzenini bozacak nefret mesajlarının ve olası sokak eylemlerinin önüne geçmek adına uygulanan mobil veri kesintisi halen sürüyor.

Sonko tutuklandı, partisi kapatıldı

Muhalif lider Sonko, 28 Temmuz Cuma günü kendisini kaydetmek isteyen bir jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmış, olaydan önce sosyal medyada destekçilerini eylem yapmaya çağırmıştı.

Dün, sorgu hakiminin karşısına çıkan Sonko hakkında, "ayaklanma çağrısı yapma" suçlamasıyla tutuklama kararı çıkartılmıştı.

Karardan kısa süre sonra İçişleri Bakanlığı, liderleri ve yöneticileri aracılığıyla, destekçilerine sık sık ayaklanma çağrısında bulunduğu gerekçesiyle PASTEF'in feshedildiğini açıklamıştı.

Bu iki kararın art arda gelmesi sonucu bazı kentler ve Dakar'ın banliyölerinde ufak çaplı sokak eylemleri düzenlenmişti. Sonko'nun Belediye Başkanlığını yaptığı Ziguinchor kentinde çıkan olaylarda 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Dakar'da birçok mağaza ve iş yeri kepenk kapattı

Dakar'da birçok mağaza ve iş yeri, olayların büyüyebileceği endişesiyle bugün çalışmama kararı alırken, Fransız Enstitüsü cumaya kadar kapalı olacağını duyurdu.

Fransız Total de benzin istasyonlarının 3 gün boyunca güvenlik gerekçesiyle hizmet vermeyeceğini bildirmişti.

Sonko, dün itibarıyla cezaevine gönderilirken, muhalif liderin duruşmaya çıkana kadar tutukluluk halinin devam edebileceği belirtiliyor.

Muhalif lider ve Cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, 1 Haziran'da, 2021'de hakkındaki tecavüz suçlamasından aklanmış ancak gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı protesto eden Sonko destekçileri, gösterilere başlamış ve çıkan olaylarda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

AA