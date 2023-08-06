Dakar

Avukatları tarafından basına yapılan açıklamada, Sonko'nun 7 gündür açlık grevini sürdürdüğü belirtildi.

Dakar yakınlarındaki Sebikotane Cezaevi'nde tutuklu bulunan Sonko'nun ne zaman hakim karşısına çıkacağı bilinmiyor.

Sonko'nun, dün kaçak yollarla Senegal'den ayrılmaya çalışırken yakalanan avukatı Juan Branco'nun da beslenmeyi reddettiği öğrenildi.

"Suikast girişimi", "yalan haber yaymak", "kamu güvenliğini tehlikeye atmak" ve "siyasi huzursuzluğa neden olacak eylemlerde bulunmak" suçlamasıyla Dakar'daki Rebeuss Cezaevi'ne gönderilen Branco'nun da sessizliğini koruduğu ve yemek yemeyi reddettiği kaydedildi.

Hakkında uluslararası tutuklama kararı olmasına karşın Gambiya üzerinden Senegal'e ulaşan ve bir süredir Dakar'da bulunan Branco, dün yasa dışı yollarla Moritanya'ya geçmeye çalışırken balıkçı teknesinde yakalanmıştı.

Branco'nun Moritanya üzerinden Fransa'ya dönmeyi planladığı belirtilmişti.

Fransa da Branco hakkında şikayette bulunmuştu

Branco, 22 Haziran'da, Mart 2021 ve Haziran 2023'te patlak veren sokak olaylarındaki payı gerekçesiyle "insanlığa karşı suç işlemekle" itham ettiği Cumhurbaşkanı Macky Sall hakkında Paris'te şikayette bulunmuştu.

Aynı suçlamayla Uluslararası Ceza Mahkemesine de başvuruda bulunan Branco, mahkemeden Sall hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da Branco hakkında 12 Temmuz'da, hazirandaki şiddet olaylarına karıştıkları iddia edilen 2 Fransız memurun kimliğini açıklayarak hayatlarını tehlikeye attığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

Sonko hapiste, partisi kapatıldı, mobil veri kesildi

Muhalif lider Sonko, 28 Temmuz Cuma günü kendisini kaydetmek isteyen jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmış, olaydan önce sosyal medyada destekçilerini eylem yapmaya çağırmıştı.

Gözaltındayken 30 Temmuz'da açlık grevine başlayan Sonko, "ayaklanma çağrısı yapmak" suçlamasıyla 31 Temmuz'da cezaevine gönderilmişti.

Karardan kısa süre sonra İçişleri Bakanlığı, liderleri ve yöneticileri aracılığıyla destekçilerine sık sık ayaklanma çağrısında bulunduğu gerekçesiyle PASTEF'in feshedildiğini açıklamıştı.

Bu iki kararın art arda gelmesi sonucu bazı kentler ve Dakar'ın banliyölerinde ufak çaplı sokak eylemleri düzenlenmişti. Sonko'nun belediye başkanlığını yaptığı Ziguinchor kentinde çıkan olaylarda 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Öte yandan Sonko'nun tutuklanmasıyla yaşanabilecek sokak olaylarının önüne geçmek için ülkede mobil veri kesilmiş ve TikTok uygulamasına erişim engeli getirilmişti.

Mobil veri kesintisi, 31 Temmuz'dan bu yana devam ediyor.

Muhalif lider ve Cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, 1 Haziran'da, 2021'de hakkındaki tecavüz suçlamasından aklanmış ancak gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı protesto eden Sonko destekçileri, gösterilere başlamış ve çıkan olaylarda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

AA