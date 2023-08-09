Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü PFK maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

“Bakü’de olmaktan dolayı mutluyuz. Yabancılık çekmiyoruz. Her iki takım için de zor bir maç olacak. Umarım güzel bir maç olur. Hak eden kazansın. Turu geçmek istiyoruz.



Merhametli, asaletli ve cesur olmakla başkalarına üstten bakmak farklı şeyler. Her rakip önemlidir. Üstten bakmayı insani olarak doğru bulmam. Bugün başarılı olan yarın başarısız olabilir.



Azerbaycan futbolu çok mesafe aldı. Yarın sahaya kazanmak için çıkacağız. Rakibimiz liginin en değerli takımı. Pozitif futbol oynamaya çalışıyorlar. Tirana’dan daha iyi bir takımla karşılaşacağız. İki takım da iyi oyunculara sahip. İyi konsantre olarak oynamalıyız. Elimizdeki kadro doğrultusunda en iyi oyuncularımızla sahada olacağız.



Taraftarlarımızdan taşkınlığa izin vermemelerini rica ediyorum. Dostluk içinde bir maç olmasını temenni ediyorum. Tribünde yanıcı madde olmaması lazım. Olumsuz davranışlardan kaçınılmasında yarar var. Taraftarlarımız güzel bir şekilde maç izlesinler istiyoruz.

Cenk ve Ghezzal açıklaması

Cenk antrenmanlara katılıyor ama buraya getirmedik. Ghezzal bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Masuaku cezalı olduğu için burada yok. Nasıl bir kadroyla sahada olacağımıza maç günü karar vereceğiz.

"Bir stoper daha düşünüyoruz"

Transfer konuşmanın anlamı yok. Stoper düşündüğümüzü söylemiştik. Geç kaldık düşüncesinde değiliz. Uzun maratonda böyle bir ihtiyaç doğabilir.



Türk takımları Avrupa’da başarılı sonuçlar alıyor. Beşiktaş olarak bu konuda öncü konumdayız. Ülke puanına çok katkıda bulunduk. Avrupa’da Türk takımlarının başarılı olmalarını isterim.