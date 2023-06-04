İstanbul

Süper Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yı Gedson Fernandes (19), Cenk Tosun (30), Vincent Aboubakar (49), Tayfur Bingöl (79), Atiba Hutchinson'un (90+13 P) attığı gollerle 5-2 mağlup etti.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, galibiyetin ardından basın toplantısında ilginç açıklamalarda bulundu.

İşte maç sonu Şenol Güneş'in konuşmasından detaylar:

"Hak ettiğimiz bir maçtı"

İki takımın da açık oynadığını belirten Güneş, "Kasımpaşa hızlı ataklarla oynamaya çalıştı ve ona göre oyunu kurdu. Pozisyon bulmaya çalıştılar. Biz de pozisyon bulmaya çalıştık. Her iki taraf da zaman geçirmeden oyun olarak ne yapabiliriz diye düşündü. Biz golleri bulunca avantajı yakaladık. Kasımpaşa yetenekli oyuncularıyla pozisyon bulmaya çalıştı. Defans hataları fazla oldu, biz de hataları değerlendirdik. Aynı şey bizim için de oldu. Maçın tamamına baktığımız zaman hak ettiğimiz bir maçtı. Kasımpaşa’ya da gelecek yıl için başarılar diliyorum, Kemal Özdeş hocanın da iyi işler yapacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Şu anda susmayı, düşünerek konuşmayı yeğliyorum"



Şu anda hiç konuşmak istemiyorum ama saygıdan konuşmak durumundayım. Daha sonra inşallah konuşuruz. Ben aynı zamanda federasyonda genel kurul üyesiyim. Aynı zamanda Beşiktaş teknik direktörüyüm. Fikirlerimi ne kadar söyleyebileceğimi şu anda bilmiyorum, onların kurallarını öğrenmem lazım. Anladığım kadarıyla havuza bir kir attık. Susma hakkımı kullanayım. Ne dersem ceza alırım bilmiyorum. Zaten bir kongre olacaktır. Bildiğiniz gibi ben ayrıldıktan sonra konuşma hakkına sahip değildim. Ayrıldıktan sonra bir sene içerisinde genel kurula katılıp konuşamıyordunuz. Şimdi konuşma hakkım doğdu, orada konuşurum diğer konuları. Şu anda susmayı, düşünerek konuşmayı yeğliyorum.

"Avrupa kupalarına gitmeyi garantiledik"



Hedefe ulaşmayan başarı bir anlam ifade etmez. Galip geldiğimiz maçlardan sonra üçüncü sırada olmayı sürdürüyorsak hala bir şey kazanmamışız demektir. Avrupa kupalarına gitmeyi garantiledik. Takım kadrosu, sonuç ve taraftar beklentisi olarak mesafe aldık. Bu oyunun ve sonucun üstüne koyarak devam edersek daha iyi olacağız. Karagümrük beraberliği, Sivas mağlubiyeti ve arkasından Antalya maçı ile dokuz puan kaybettik. Bir de Trabzon beraberliği var. Bu maçları kazansaydık sıralamada yerimiz daha farklı olurdu. Eksiklerimizi bileceğiz.

"Genel kurula katılacağım ve düşüncelerimi söyleyeceğim"



Saha dışı olaylarla ilgili konuşmak istemediğini belirten Şenol Güneş, "Bir soru geldi, cevaplamak zorunda kaldım. Soruyu soranın ifadesi daha ağırdı, masa başı diye bir ifade kullandı. Anladığım kadarıyla havuza kirli bir şey attığım düşünüldü. Futbolun imajına zarar verdiğim düşünüldü. O yüzden konuşmayı doğru bulmuyorum. Hangi konuşmalar ceza gerektirir bilmiyorum. Fikri, vicdanı, irfanı hür vatandaşlar, düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilmeli. Kimseye saygısızlık yapmam. Beşiktaş teknik direktörü olmanın yanında federasyonda genel kurul üyesiyim. O dönem, federasyondaki görevimden yeni ayrıldığım için genel kurulda konuşma hakkım yoktu. Bu sefer genel kurula katılacağım ve düşüncelerimi söyleyeceğim. Ceza alırsam herhalde genel kurul cezası alırım. 55-56 yıldır futbolun değeri yükselsin diye uğraşırken öğrendim ki bugünlerde futbolun değerini düşürüyormuşum." diyerek sözlerini noktaladı.

Haber: Ayşegül Bedir Akosman