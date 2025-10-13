ANKARA (AA) - AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, eylül itibarıyla Türkiye'de 19 serbest ticaret bölgesi bulunuyor.

Bu bölgeler, yatırımcı ve üreticilere birçok avantaj ve teşviki bir arada sunuyor. İhracata ve yatırıma katkı sağlayan söz konusu bölgeler vergi avantajı, yerli ve yabancı pazarlara erişim, stratejik avantajlar, kar transferi, ucuz altyapı gibi birçok imkanı içinde barındırıyor.

İstihdama da katkı veren serbest bölgelerde, eylül sonu itibarıyla 92 bin 234 kişi çalışıyor.

Serbest bölgelerde gerçekleştirilen toplam ticaret hacmi, 2024'te 27 milyar 691 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2023'te bu bölgelerin ticaret hacmi 30 milyar 688 milyon dolar seviyesindeydi.

Ülkedeki toplam 19 serbest bölgenin, bu yılın ocak-eylül dönemindeki ticaret hacmi 21 milyar 184 milyon dolar olarak hesaplandı.

Yazılımdan medikale kadar üretim ve ticaret

Bu yılın 9 ayında, serbest bölgelerin ticaret hareketliliği ise 'yurt içinden bölgelere' 2 milyar 423 milyon dolar, 'bölgelerden yurt içine' 3 milyar 5 milyon dolar oldu.

Yurt dışından bölgelere gerçekleştirilen ticaret ise 6 milyar 500 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bölgelerden yurt dışına ticaret hacmi, söz konusu dönemde 9 milyar 256 milyon doları buldu. Böylece 21,2 milyar dolarlık ticaret hacminin, yaklaşık yarısını serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracatın oluşturduğu görüldü.

Serbest bölgelerde yoğunluk yaşanan sektörler yazılım, yat ve gemi inşası, gemi tamir ve bakımı, medikal aletler, otomotiv, hazır giyim, deri ve AR-GE faaliyetleri olarak öne çıktı.

Ocak-eylül dönemi itibarıyla serbest bölgelerin gerçekleştirdiği ticaret hareketleri ve hacimleri şöyle:

Ticaret hareketi Ticaret hacmi (milyon dolar) Yurt içinden bölgelere 2.423 Bölgelerden yurt dışına 9.256 Yurt dışından bölgelere 6.500 Bölgelerden yurt içine 3.005 Toplam 21.184

Muhabir: Mert Davut