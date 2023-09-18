Serbest piyasada 26,9960 liradan alınan dolar 26,9980 liradan satılıyor. 28,8040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,8060 lira olarak belirlendi.

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Alemdar'dan sendikal örgütlülük açıklaması TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Alemdar'dan sendikal örgütlülük açıklaması

Cuma günü doların satış fiyatı 26,9790 lira, avronun satış fiyatı ise 28,8210 lira olmuştu.

AA