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Cuma günü doların satış fiyatı 26,9790 lira, avronun satış fiyatı ise 28,8210 lira olmuştu.

Serbest piyasada 26,9960 liradan alınan dolar 26,9980 liradan satılıyor. 28,8040 liradan alınan avro nun satış fiyatı ise 28,8060 lira olarak belirlendi.

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