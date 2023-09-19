Serbest piyasada 27,0140 liradan alınan dolar 27,0160 liradan satılıyor. 28,8630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,8650 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,0200 lira, avronun satış fiyatı ise 28,8280 lira olmuştu.
AA
Serbest piyasada 27,0140 liradan alınan dolar 27,0160 liradan satılıyor. 28,8630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,8650 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,0200 lira, avronun satış fiyatı ise 28,8280 lira olmuştu.
AA
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