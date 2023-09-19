Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kamu yayıncısı NHK'nın yerel belediyeye dayandırdığı bilgiye göre Tohoku, Yamagata ve Akita hızlı tren hatlarının faaliyetinde aksaklık yaşanmadı.

Sarsıntının yakındaki İwate, Fukuşima başta olmak üzere kuzeydoğu eyaletleri genelinde hissedildiği kaydedildi.

Yerel saatle 04.33'te ve 60 kilometre derinlikteki sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Ryanair ve aile arasında 165 sterlinlik check-in anlaşmazlığı sürüyor

Ryanair ve aile arasında 165 sterlinlik check-in anlaşmazlığı sürüyor

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Miyagi eyaletinin Pasifik Okyanusu kıyısı açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.