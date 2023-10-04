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Dün doların satış fiyatı 27,5040 lira, avronun satış fiyatı ise 28,7500 lira olmuştu.

Serbest piyasada 27,5440 liradan alınan dolar 27,5460 liradan satılıyor. 28,8320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,8340 lira olarak belirlendi.

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