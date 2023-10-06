Serbest piyasada 27,6050 liradan alınan dolar, 27,6070 liradan satılıyor. 29,0780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,0800 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,5570 lira, avronun satış fiyatı ise 28,9860 lira olmuştu.
AA
Serbest piyasada 27,6050 liradan alınan dolar, 27,6070 liradan satılıyor. 29,0780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,0800 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,5570 lira, avronun satış fiyatı ise 28,9860 lira olmuştu.
AA
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