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Dün doların satış fiyatı 27,5570 lira, avronun satış fiyatı ise 28,9860 lira olmuştu.

Serbest piyasada 27,6050 liradan alınan dolar , 27,6070 liradan satılıyor. 29,0780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,0800 lira olarak belirlendi.

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