Serdar Topraktepe, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sakatlıkların Beşiktaş'ın bu sene çok büyük sorunu olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ta her türlü soruna rağmen görev alan her oyuncunun önemine değinen Topraktepe, "Beşiktaş formasını giyen tüm futbolcular değerlidir. Maç içinde de 'Kazanması gerekiyorsa ağırlığını koyarlarsa maçı kazanabiliriz' dedim. Böyle de oldu. Hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Çaykur Rizespor'un iyi bir takım olduğuna vurgu yapan Topraktepe, "Rizespor kendi sahasında önde basan, topa hakim olan, baskılı top oynamak isteyen, futbol oynamak isteyen bir takım. Biz de hızlı ve çabuk oynamamız gerektiğini söylemiştik. Atak boyumuz ataktayken arka taraftan defans boyu kısa olması gerekiyordu. Bütün defans halinde önde oynamamız gerekiyordu. Bunu bugün başardık. Öne çıktık topun geri dönüşlerinde ikinci topları biz aldık. Goller zaten sırasıyla gelince de rahatladık." ifadelerini kullandı.

Erken gelen golün işi kolaylaştırdığını kaydeden Topraktepe, "Golü bulduk, oyuna iyi başladık. Top bizdeydi. Oyuna baskılı başlamamız gerektiğini söylemiştik. Önde oynayıp golü bulduk. Erken golü bulmamız takımımıza biraz daha rahat ve güven verdi." şeklinde konuştu.

Topraktepe genç oyuncular hakkında şunları kaydetti:

"Demir Ege Tıknaz bugün iyi oynadı. Onların hepsi bizim evlatlarımız. A takımdaki oyuncuların da hepsi istiyor, hepsi üzülüyor. Semih Kılıçsoy da altyapımızda yetişti. Gurur duyuyoruz. Onları burada görmek tüylerimizi diken diken ediyor" dedi.