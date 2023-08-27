Haber: Dinçer Karacalar



Atelier di Carne, Etiler Celebrity, Serbesler Botanik, Serhat Serbes Kuyumculuk markalarının sahibi olan ünlü iş insanının doğum gününe ilgi çok büyük oldu.

Ülkemizin yeme içme, turizm konaklama, otelcilik, botanik peyzaj, kuyumculuk gibi sektörlerinde uzun yıllardır uluslararası düzeyde yatırım yapan ünlü iş insanı Serhat Serbes, kendi doğum gününde gönülleri fethedecek örnek bir davranışta bulunarak, tedavi süreci için yardım kampanyası başlatılan iki çocuğa hatrı sayılır bir bağışta bulundu. Bodrum'daki kendi restoranında dostlarıyla birlikte bir araya gelen Serbes, anlamlı bir çağrıda bulunarak; ''Ülkemiz için her zaman birlik ve beraberlikten yanayız ve yardımlaşmak bizim insani görevimizdir imkanların el verdiği doğrultuda herkes herkese yardım etmelidir çünkü biz böyle bir milletiz'' dedi.