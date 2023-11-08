Trendyol Süper Ligde 11. Hafta maçlarının tamamlanması ile lider Galatasaray oldu. Geride kalan haftada oynanan 10 karşılaşmanın beşinde ev sahibi ekipler kazanırken, iki maçta deplasman takımları galip geldi. Üç karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Toplamda 35 golün atıldığı haftayı Galatasaray yenilgisiz lider tamamladı.

Haftanın açılış karşılaşması Rams Park da Galatasaray ile Kasımpaşa takımlarını karşı karşıya getirdi. Yıldız futbolcusu Zaha (2) ile galibiyete uzanan sarı kırmızılı ekip üst üste 10. galibiyetini aldı. Derbi mücadelesinde ise Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşması büyük heyecana sahne oldu. Maça etkili başlayan Trabzonspor Onachu ile devreyi önde kapadı. İkinci yarıda Berat ve Pepe ile skor bulan bordo mavililer Tadic’in iki penaltı golüne engel olamasada 3-2 kazanarak 26 yıl aradan sonra Kadıköy de lig mücadelesini kazandı. Fenerbahçe ise bu sezon ilk defa resmi mücadele de mağlubiyet aldı ve liderliği Galatsaray’a kaptırmış oldu.

Şampiyonluk yarışından haftalar geçtikçe uzaklaşan Beşiktaş da ise Antalyaspor deplasmanında alınan 3-2 mağlubiyet taraftarlarını üzdü. İlk yarı da Cenk Tosun ile öne geçen Beşiktaş, rakibinin ikinci yarının başında art arda gelen gollerine engel olamadı. Bu sezon dördüncü defa mağlubiyet alan kara kartallar liderin 12 puan gerisinde kalmış oldu.

Diğer mücadeleler de ise Kayserispor evinde Alanyaspor karşısında Oliver Kemen ile 1-0 galip geldi ve puanını 19 yaparak altıncı sıraya kadar yükseldi. Alanyaspor ise düşme hattında ki ekipler ile aynı puan da tehlikeli bölge de bulunuyor. Yeni teknik direktörü Sumudica ile yükselişe geçen Gaziantep FK, evinde Rizespor’u Maxim ve Draguş ile 2-0 mağlup etmeyi başardı. Sezonun ilk beş haftasını puansız kapatan güneydoğu temsilcisi, sonrasında oynadığı altı maçın dördünü kazanmayı başardı. Rizespor da ise galibiyet hasreti üç maça çıkmış oldu. Haftanın en gollü mücadelesine sahne olan Başakşehir-Ankaragücü maçı 3-3 beraberlik ile sonuçlandı. Maçta üç defa yenik duruma düşen Başakşehir rakibine cevap vermiş oldu. Ankaragücü 13 puan ile orta sıralarda yer alırken, Başakşehir ise 9 puan ile düşme hattında haftayı kapadı. Haftanın diğer beraberlik ile sonuçlanan maçlarında ise Konyaspor evinde Karagümrük ile, Sivasspor da evinde Adanademirspor ile 1-1 berabere kaldı. Adanademirspor bu sezon evinde oynadığı tüm maçları kazanmasına karşılık deplasmanlarda henüz galibiyet ile tanışamadı. Düşme hattını ilgilendiren karşılaşmalarda ise Pendikspor deplasmanda İstanbulspor karşısında 4-2 galip gelerek çok önemli üç puanı hanesine yazdırdı. İlk on haftada galibiyet alamayan Sansunspor ise evinde Hatayspor karşısında 2-1 galip geldi. Bu sonuçla Samsunsporigde ilk galibiyetini alırken Hatayspor ise son üç maçından puansız ayrıldı.

Gol krallığı yarışında ise Galatasaray da MauroIcardi, Fenerbahçe de ise Edin Dzeko 10’ar golle zirveyi paylaşıyorlar.