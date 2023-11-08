Günümüzde çok dile getirilen "Akran Zorbalığı" ile tanıştınız mı?

Böyle bir şeyle tanışmak kötü ama bıraktığı travmalar daha da kötü olsa gerek ki insanlar yıllarca etkisinden kurtulamıyorlar.

Bu zorbalıklara neyin neden olduğunu mu araştırmak lazım yoksa herkesin duyarlı mı olması lazım bilemiyoruz.

İşim garibi akran zorbalığının her yaşta sergilenmesi. Çocukken yapılan zorbalıklar da tabi ki haklı görülemez ama en azından hoşgörülebilir ve ikaz yetebilir. Ya yetişkinlerinkini nasıl görmek gerek? Bununla ilgili henüz bilgi gelmedi... diye sıyrılamayız sanıyorum.

Kaç çeşidi vardır, enine boyuna bütün özelliklerini sayamayız ama nerede görülse tanınacak haldedir.

Bazen bir kıskançlık neden olur bazen gerçekten can yakmak isteriz veyahut da bir husumetimiz vardır.

Sebebi ne olursa olsun empati ve vicdan yoksunluğundan ileri gelir bu şekilde bir insana kasti bir şekilde kaba davranmak.

Karşımızdakinin neler düşüneceğini, ne hissedeceğini ve en önemlisi de onda bırakacağımız yaraları düşünmemişiz demektir.

Bir daha sevdiği sokaktan geçememek, bir daha sevdiği işi yapamamak daha da önemlisi bir daha kimseye güvenememek gibi ağır hasarlara da dönebiliyor zorbalığa maruz kalmak.

Karşınızdaki insanın izin vermediği ve hoşuna gitmeyen davranışlar sergilemek ve bu davranışlarda da şiddete başvurmaksa zorbalık önce düşünmemiz gerek biz olsaydık ne kadarına katlanabilirdik, diye.

Sıkı durun... bu konuda en berbatı da cinsiyetci olanlarıdır.

Bu davranışların türü ne olursa olsun kimse tarafından hoş karşılanamaz.

Çocuk yaştakiler oyun sanarak yetişkinler de espri yaptığını sanarak bazen yaptıklarının farkına bile varmazlar.

"Ay siz şaka mısınız?" demek geliyor insanın içinden.

Belki de problemin kaynağı budur. Herşeyin bir şakayla başlaması ve bilinçaltının ortaya çıkması ile de kaba davranışın sergilenmesi. Düşününce bu şekilde olduğu yönününde kanaat getirebiliriz. Yine de doktorunuza başvurmanızı öneririz.

Zorbalığın nedeni ve yaşı yok hanımlar, beyler... Zorbalık zorbalıktır.