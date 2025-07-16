Haber: Yeşim Değer Üstünkaya

Sahnelerin sevilen, eğlendiren ismi; ses sanatçısı ve oyuncu Korcan Yiğit, Sezen Aksu'nun bu büyük jesti ve desteği ile muhteşem bir projeye imza atarak 11 şarkıdan oluşan albümle sevenlerinin karşısına çıktı.

Kızılcık Şerbeti, Muhteşem Yüzyıl, Yalan Dünya, Bir Deli Rüzgar, Tatlı İntikam, Poyraz Karayel gibi fenomen dizlerde rol alan başarılı oyuncu, profesyonel müzik kariyerinde de sağlam adımlarla ilerliyor.

Daha önce Sezen Aksu, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Ziynet Sali, Gülben Ergen, Linet, Ferhat Göçer ve Mustafa Ceceli'nin seslendirdiği 11 hit şarkıyı tekrar yorumlayıp bir albümde toplayan Korcan Yiğit hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

Gidemem, Söz Bitti, Beş Çayı, Rüya, Dön, Seni Yerler, Perişanım Şimdi, Yazık, Küçüğüm, Şu Saniye ve İnfilak şarkılarından oluşan bu özel albümün hazırlığı yaklaşık 2 yıl sürdü. 11 şarkıdan oluşan bu proje albümün ismi 11.

Kendine has yorumu ile şarkılara bambaşka duygular yükleyen şarkıcı; "Sezen Aksu'nun ruhuna hayranım, o farkında olmasa da benim müzikal anlamda gelişimimde emeği büyük. Onun ruhundan dökülen notalar ve sözlerle büyüdüm, müzik aşkım İzmir Fuarı Açıkhava Tiyatrosu'nda onun konserleri ile yoğruldu. Aşkın Nur Yengi, Sertab Erener, Levent Yüksel'i yetiştirdiği gibi yetiştim onun güzel ruhunun kanatları altında. Minik Serçe benim minicik dünyama ışık oldu. Şimdi onun şarkılarını yorumlamak benim için bir onur ve gurur" diye duygularını dile getirdi.

Söz ve müziği Sezen Aksu imzalı olan şarkıların düzenlemesi ve mix-mastering işlemleri Cüneyt Yalmaz tarafından yapıldı. 11 şarkıya 11 klip hazırlayacağını söyleyen sanatçı klip yönetmeni olarak Mert Solak ile anlaştı. Yapımcılığını Emrah Çalapkulu'nun üstlendiği bu büyük proje 388+ etiketi ile YouTube ve Spotify gibi tüm dijital platformlarda yayınlandı.