Televizyon dizilerinden son bilgiler geldikçe burada paylaşmaya devam ediyorum. Öncelikle sezon finali yapacak dizilerle başlamak istiyorum.

Adım Farah (FOX) 31 Mayıs’ta ekrana gelecek 14. bölümüyle, Tetikçinin Oğlu (FOX) 7. bölümde, Yalı Çapkını (Star TV) 16 Haziran’da, Kızılcık Şerbeti (Show TV) 29. bölümde, Teşkilat (TRT 1) 79. bölümde sezon finali yapacak. Aldatmak (atv) ve Çöp Adam (Star TV) dizileri de önümüzdeki sezon yollarına devam edecekler.

Alparslan Büyük Selçuklu’nun (TRT 1) 60. bölümde sezon finali yapması planlanıyor ancak kulislerde konuşulanlara göre, dizinin başrol oyuncusu Barış Arduç’un yeni sezonda ekipte olmayacağı iddiaları var. Arduç’un projede yer almayacak olması bakalım diziyi nasıl etkileyecek!

Camdaki Kız (Kanal D) 82. bölümde, Kraliçe (Kanal D) 11. bölümde, Yüz Yıllık Mucize (Star TV) 13. bölümüyle 15 Haziran’da, Bir Küçük Gün Işığı (atv) 36. bölümde, Yasak Elma (FOX) da 178. değil; 177. bölümde final yapacak. İstenilen reytinglere ulaşamayan Yürek Çıkmazı (TRT 1) da ekran ömrünü tamamlıyor. Ego (FOX), Pazar akşamı son kez ekrana gelerek final yaptı.

Maviye Sürgün (Show TV), Kısmet, Taçsız Prenses, Gül ve Diken (FOX), Dönence, Sosyete Doktoru ve Dilek Taşı (Kanal D), Neşeli Günler, Kendi Düşen Ağlamaz ve Eski Yeni (TRT 1), Üvey Anne ve Vermem Seni Ellere (atv), yaz sezonunda ekranlarda olacak.



Magazine bakış açınızı değiştirecek röportaj



Sunuculuğunu Sena Cansız’ın yaptığı, 321 Media’nın YouTube kanalında yayınlanan Soramazsın programının 169. bölümüne magazin muhabiri Mehmet Akif Yaman konuk olarak katılmış.

Programın tanıtımı yayınlanınca epey merak etmiştim. Yayınlandıktan sonra hemen açıp dikkatle izledim. Cansız, ünlüler dünyası ve paparazilik mesleğinin gizemleri üzerine tüm merak edilen soruları sormuş.

Akif Yaman, işini hakkıyla yapan, mesleğini yukarılara taşımak için mücadele eden, aynı zamanda tanıdığım, sevdiğim bir isim.

Yaman, Sena Cansız’ın “Ünlülerin kendilerini haber yaptırmak için sizleri aradığı bir şehir efsanesi mi?’, ‘Magazin muhabirleri arasında rekabet mi var, gizli bir dayanışma mı var?’, ‘Kırmızı çizgi nedir?’, ‘Acun Ilıcalı'nın magazin muhabirliği yaptığı dönemle bu dönemi nasıl değerlendiriyorsun?’, ‘Ünlüler dünyasından dost çıkar mı?’, ‘İstihbarat ağını nasıl sağlıyorsun?’, ‘Bunca emeğe rağmen işinin alt sınıf görülmesinin sebebi nedir?’, ‘Sosyal medya işinize taş koyuyor mu?” şeklinde sorduğu daha pek çok ilginç sorunun cevabını içtenlikle, tek tek yanıtlamış.

İnsanların, magazine bakış açısını değiştirecek yaklaşık 35 dakikalık bu röportajı, mutlaka ama mutlaka 321 Media’nın YouTube kanalından izlemelerini tavsiye diyorum.



Seviyo muyuz?



Soner Sarıkabadayı, yaz için çıkardığı yeni çalışması ‘Seviyo muyuz?’ şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Tanıtımlar paylaşıldığı zaman ilk merak ettiğim şey, şarkının sözleri olmuştu. Yine bir yerlerden beni yakalayabilecek miydi?

Şarkı, yayınlandıktan sonra hemen açıp dinledim. Kaç kez başa aldığımı hatırlamıyorum. Şarkının sözleri akıp gidiyor, bırakamıyor insan. Sarıkabadayı’nın söz ve müziği kendisine ait yeni şarkısı ‘Seviyo muyuz?’, yine yaza damgasını vuracağa benziyor. Benden söylemesi…

Pdnd Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkıya Onur Oğuz yönetmenliğinde çekilen klip de çok hoş olmuş. Klibi, Soner Sarıkabadayı’nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Dinleyeni bol olsun.



7. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu



7 yıldır düzenli olarak yapılan Türkiye Altın Marka Ödülleri, İstanbul Raffles Hotel’de gerçekleştirilen muhteşem bir törenle sahiplerine verildi.

Ece Erken ve Mesut Yar’ın sunuculuklarını üstlendiği; iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı gecede 50’ye yakın ödül dağıtıldı.

BIG Creative Medya Organizasyon A.Ş. tarafından düzenlenen etkinlikte ‘Küresel Isınmaya Dur De!’ sloganı ile ‘Zirvedeki Markalar Konuşuyor’ konulu bir panel de yapıldı.

Türk Pop Müziği’nin en özel seslerinden birisi olan Rafet El Roman, verdiği mini konserde şarkılarıyla geceye renk kattı.

Türkiye Altın Marka Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş önderliğindeki ekip, yine harika bir geceyi geride bıraktı. Maximum Group ana sponsorluğunda düzenlenen etkinliğe emeği geçen herkesi kutluyorum.

Türkiye’nin global ve yerel markalarının buluştuğu ödül törenin amacı, Türk markalarının Türkiye ve dünyadaki bilinirliğini arttırmak ve hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak.



İmparator, yeni single sürprizi yaptı ama…

İmparator İbrahim Tatlıses, ‘Gözleri Bela Kız’ isimli yeni single çalışmasını Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri İbrahim Tatlıses, Altan Başyurt ve Mehmet Şerbetçi’ye; müziği ise, Altan Başyurt ile Mehmet Şerbetçi’ye ait olan şarkının aranjesi, Ceyhun Çelikten imzası taşıyor.

Yönetmen koltuğuna Onur Oğuz’un oturduğu, stüdyo ortamında çekilen klipte Tatlıses’e Ceylan, Yudum ve Günel eşlik etmiş.

Açıkçası, şarkının çıkacağının ilk haberini yapan birisi olarak hayal kırıklığına uğradığımı belirtmeliyim. Hemen hemen tüm şarkılarını neredeyse ezbere bildiğim İmparator’dan beklentimin altında kalacak bir şarkı geldi.

Tatlıses’in hitleri arasında yer alan ‘Kara Üzüm Habbesi’nin ‘Gözleri Bela Kız’ ile harmanlanması hiç olmamış. Parçayı dinlerken kendi kendime, ‘Ne alaka!’ dedim. İmparator’un yanında Ceylan, Yudum ve Günel olunca, ister istemez beklenti de yüksek oluyor.

Bana göre, İbrahim Tatlıses’in 2021 yılında çıkardığı ‘Gelmesin’ single’ı ‘Gözleri Bela Kız’dan çok çok daha iyi. Hatta kalite olarak yanına bile yaklaşamaz. Dinleyeni bol olsun.