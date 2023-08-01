Haber: Beyza Betül Cihan

Sibirya'da 46 bin yıl boyunca donmuş olan bir solucanın yeniden canlandığı bilim dünyasında büyük bir merak ve ilgiyle karşılanmıştır. Bu olağanüstü olay, bilimsel açıdan büyük öneme sahip olup ekstrem koşullarda yaşamın nasıl korunabileceği konusunda araştırmalara ışık tutabilir.

46 bin yıl boyunca permafrost tabakasında donmuş halde olan bir solucan, Rusya'nın Sibirya bölgesinde yapılan araştırmalarda keşfedildi. Bu solucan, Pleistosen dönemine ait ve uzun süreli donmuş haliyle bir tür uykuda kalmıştı. Ancak bilim insanları, solucanı laboratuvar ortamında çözdüğünde şaşırtıcı bir durumla karşılaştılar: Solucan yeniden canlanmıştı.

Max Planck Moleküler Hücre Biyolojisi ve Genetiği Enstitüsü'nde fahri profesör olan Profesör Teymuras Kurzchalia şunları söyledi: "Bu küçük solucan şimdi bir Guinness Dünya Rekoru, herkesin mümkün olduğunu düşündüğünden çok daha uzun süre dondurulmuş bir durumda kaldı. 46.000 yıl sonra yeniden canlandırılabilmesi beni kesinlikle hayrete düşürdü."

Bu olağanüstü olay, organizmaların aşırı soğuk koşullarda uzun süreli bir uyku hali olan kriptobiyozu nasıl başardığını anlamak adına bilim dünyasında büyük ilgi uyandırmıştır. Solucanın yeniden canlanması, kriptobiyoz mekanizmasının nasıl işlediği ve organizmanın bu süreçte hücresel düzeyde nasıl korunduğu gibi konuları anlamak için önemli bir fırsat sunuyor.

Bu keşif, aynı zamanda geçmiş dönemlerin yaşam formlarının potansiyel olarak benzer koşullarda hala var olma ihtimalini göstermesi açısından da ilginçtir. Ayrıca, gezegenimizdeki iklim değişikliklerinin ve buzul çağlarının yaşam üzerindeki etkilerini anlamak için de değerli bir veri kaynağı olabilir.