Birçok Arap ülkesi, dün, "zorlu iklim koşulları" yaşanacağına ilişkin resmi uyarıların gölgesinde, gelecek günlerde de devam edecek şiddetli bir sıcak hava dalgasına maruz kaldı.

Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Filistin, Suriye, Libya ve Tunus dün şiddetli sıcak hava dalgasına maruz kalırken, şiddetli sıcakların, orman yangınlarına neden olmasından endişe ediliyor.

Suudi Arabistan'da zor hava koşulları yaşanıyor

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, X platformundaki hesabı aracılığıyla ülkedeki en yüksek hava sıcaklıklarını yayınlayarak, hava sıcaklığının Dammam'da 48, El-Ahsa'da 47, Arafat'ta 46, başkent Riyad'da ise 45 derece olarak kaydedildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abdulali, SPA'ya yaptığı açıklamada, hacıların sağlığı için tehdit oluşturan önemli ölçüde sıcaklık artışı nedeniyle bu yılki hac sezonunun büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Abdulali, hacıların, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamak için şemsiye taşımaları, yeterli miktarda su içmeleri, yorgunluk ve ısı stresini azaltmak için ibadet sırasında dinlenme süreleri ayırmaları da dahil olmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan sağlık yönergelerine uymalarının önemini vurguladı.

Hac ibadetlerini yerine getirirken güvenlik ve sağlıklarını sağlamak için hacıların bu talimatlara uymaları gerektiğini vurgulayan Abdulali, bakanlığın, bu zorlu iklim koşullarının gölgesinde hacılara sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak için her türlü çabayı gösterdiğine işaret etti.

SPA'ya göre, Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, dün, bu yılın hac sezonunda "Kutsal Mekanlardaki" hava sıcaklığının 45-48 derece arasında değişeceğini ve çok az yağmur ihtimali olduğunu açıkladı.

Mısır'da sıcak hava uyarısı

Mısır Meteoroloji Kurumu, yaptığı açıklamada, 13 Haziran Perşembe gününden 15 Haziran Cumartesi gününe kadar zirveye ulaşacak şekilde çoğu bölgede yoğun bir sıcak hava dalgası konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada, güneş ışığına doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması ve başta su olmak üzere bol miktarda sıvı tüketilmesi çağrısında bulunuldu.

Irak sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya

Irak'ın Al-Sumaria internet sitesinin haberinde, Irak'ın özellikle orta kesimi ile güneyinin rüzgar hareketindeki durgunluğun eşlik edeceği yeni bir sıcak hava dalgasından etkilenmesinin beklendiği kaydedildi.

Haberde, Irak'ta sıcaklıkların 15 Haziran Cumartesi gününden itibaren kademeli olarak artmaya başlayarak Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri zirveye ulaşacağı, sıcaklıkların orta ve güney kentlerde 50 dereceyi aşarak 52 dereceye ulaşacağı ifade edildi.

Sıcak hava dalgasından 10 Arap ülkesinin etkileneceği bekleniyor

İklim meseleleriyle ilgilenen "Arabia Weather" internet sitesinin en son hava durumu tahminlerine göre, Arefe Günü ve Kurban Bayramı'na denk gelen 15-19 Haziran arasında birçok Arap ülkesinin "sıcak ve çok sıcak" havalardan etkilenmesi bekleniyor.

Sitenin tahminlerine göre bu hafta sonunda Afrika kıtasından Mısır üzerinden bir sıcak hava kütlesinin gelmesi ve bunun Ürdün, Filistin ve Suriye'de sıcaklıkların belirgin şekilde yükselmesine yol açması ve Kurban Bayramı'nın başlangıcına kadar birkaç gün devam etmesi bekleniyor.

Birçok bölgede sıcaklıklar 40 santigrat dereceye yaklaşacak ve başta ovalar olmak üzere çeşitli bölgelerde sıcak ve çok sıcak havalar etkili olacak.

Mısır, sıcak hava kütlesinin merkezine yakınlığı nedeniyle sıcak hava dalgasının merkezinde yer alıyor.

Mısır'da arefe günü ve bayramın ilk günü havanın çok sıcak olması, bunun sonucunda da Kurban Bayramı'nın ilk günü sıcak havanın Libya'yı giderek daha fazla etkilemesi bekleniyor. Afrika kıtasının güneyinden bir sıcak hava kütlesinin gelmesi ve özellikle Libya'nın orta bölgelerinde ve güneyinde havanın sıcak ila çok sıcak olacağı tahmin ediliyor.

Aynı göstergelere göre, Irak'ın gelecek günlerde sıcak hava kütlesinden etkilenmesi, özellikle gelecek hafta başında sıcaklıkların ciddi oranda artması bekleniyor.

Arap Körfez ülkelerinde ise sıcaklıkların Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde 40 dereceyi aşması, BAE'nin El-Ayn şehri ile Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine gibi bazı bölgelerde ise 45 dereceyi aşması bekleniyor.

Sıcak hava Tunusu da etkiledi

Tunus'un güneyindeki Tetavin ilindeki Remada şehrinde dün sıcaklık 47 derece olarak ölçüldü. Bu sıcaklık her yılın haziran ayı için olağan seviyelerin keskin bir şekilde üzerine çıktı.

Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, dün hava sıcaklığının Remada şehrinde 47 derece, ülkenin orta kesimindeki Kayravan şehrinde 35 derece, başkent Tunus'ta ise 33 derece olarak ölçüldüğü belirtildi.

Enstitünün açıklamasında, kuzey bölgelerdeki sıcaklıkların daha düşük olduğu, Bizerte şehrinde sıcaklığın 28 derece olduğu kaydedildi.

Resmi istatistiklere göre, Remada'da dün kaydedilen sıcaklıklar, önceki yılların aynı dönemindeki sıcaklıklara göre yaklaşık 20 derece daha yüksek.