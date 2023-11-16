Ankara

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre, 3 İsrail askeri, dün abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki BM okulunun çatısına çıkarak taşıdıkları İsrail bayrağını astı.

Videoda ayrıca, binanın dışında harabeye dönen çevrede çok sayıda İsrail askeri aracı ve tankının konuşlu olduğu görüldü.

Gazze'deki hükümet: İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde su ve yiyecek yok, insanlar ölümle karşı karşıya

Hükümete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Şifa Hastanesi'nde su, yiyecek veya çocuklar için sütün bulunmadığı aktarılan açıklamada, "650 hasta ve yerinden edilmiş yaklaşık 7 bin kişinin barındığı Şifa Hastanesi'nde su veya yiyecek yok." ifadesi kullandı.

"Şifa Hastanesi'ndeki durum çok tehlikeli"

İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ndeki tüm araçları kullanılmaz hale getirdiği, sağlık personeli ile hastaların çıkışını engellediği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş insanlar, su ve yiyecek gibi yaşamın temel gereksinimlerinden herhangi birinin bulunmaması nedeniyle ölümle mücadele ediyor. Şifa Hastanesi'ndeki durum çok tehlikeli. Hastanedekilerin kurtarılması için acil müdahale çağrısında bulunuyoruz."

Gazze'deki parlamento binası yıkıldı

İsrail medyasının paylaştığı görüntülere göre, İsrail ordusu, dün Gazze'deki parlamento binasını patlatarak yıktı.

Videoda, parlamento binasının büyük bir patlamayla yıkıldığı, havaya yoğun toz bulutlarının yükseldiği görülüyor.

Hizbullah, İsrail'e ait 2 askeri noktaya saldırı düzenledi

Hizbullah, İsrail ordusuna karşı düzenlediği saldırılara ilişkin dün yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail ordusunun "Ruveysat el-Alem" ve "Ramim" askeri noktalarına uygun silahlarla saldırı düzenlendiği, hedeflerin tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail tarafına bir dizi roket atıldığı, saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi.

İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evi patlayıcılarla yıktı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, dün Doğu Kudüs'ün Ras el-Amud Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Ocak ayında İsrail güçlerince öldürülen Filistinli Hayri Alkam'ın ailesine ait evi kuşatan polis, çevredeki diğer evlerle birlikte "Alkam" ailesinin evini de boşalttı.

İsrail polisi, daha sonra yerleştirdiği patlayıcılarla bu evi havaya uçurdu.

DSÖ'den Şifa Hastanesi açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün düzenlediği haftalık basın toplantısında, "İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yaptığı baskın kabul edilemez. Hastaneler savaş alanı değildir." diye konuştu.

Ghebreyesus, Gazze'deki 36 hastaneden 26'sının hasar, saldırı ya da yakıt yokluğu nedeniyle hizmet veremediğini söyledi.

"İsrail, Şifa Hastanesi'ndeki hasta ve çocukları zorla çıkardı"

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Zakut, "İsrail ordusu, çocukları, hastaları, refakatçilerini ve bazı sağlık personelini Şifa Hastanesi'nden zorla çıkardı, hastalar hastaneden yürüyerek ayrılmak zorunda kaldı." dedi.

Netanyahu, Şifa Hastanesi'ne yapılan baskınla övündü

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden dün yayımlanan görüntülerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de "ulaşamayacakları yer olmadığını" öne sürerek, şunları söyledi:

"Gazze'yi istila edemeyeceğimizi söylediklerini hatırlıyor musunuz? İstila ettik. Gazze şehrinin kenar mahallelerine ulaşamayacağımızı söylediler, ulaştık. Şifa Hastanesi'ne giremeyeceğimizi söylediler, içeri girdik."

Gazze'deki hükümetten, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne saldırılarının durdurulması çağrısı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordu güçlerinin Şifa Hastanesi'nde "savaş suçu" işlediği belirtildi.

Tüm dünya ülkelerine İsrail'in saldırılarını durdurmak için müdahale çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, savaş suçu, ahlaka ve insanlığa karşı suç olarak sınıflandırılan bu uygulamaları, Şifa Hastanesi'ne yönelik bir kışkırtma ve kamuoyunu yanıltma kampanyasının ardından gerçekleştirdi."

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre ise İsrail askerleri, hastanedeki oksijen ünitesini çalıştıran ve jeneratör sistemine bakan yedeği olmayan iki teknisyeni alıkoydu.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin bahçesini buldozerlerle kazıyor

Şifa Hastanesi'nden isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, İsrail tanklarının hastane bahçesinden çekilmesinin ardından askeri buldozerlerin getirildiğini söyledi.

Hastane bahçesindeki araçların çıkarıldığını belirten kaynak, İsrail ordusuna ait buldozerlerin hastanenin arka bahçesinde “geniş çaplı kazı” yaptığını bildirdi.

İsrailli aşırı sağcı Bakan, hapishanede kendi talimatıyla uygulanan işkenceyi paylaştı

İsrail'de kolluk kuvvetleri ve hapishanelerden sorumlu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ziyaret ettiği yüksek güvenlikli hapishanede "elleri kelepçeli 8 mahkumun karanlık, tuvaletin yerde bir delik şeklinde, yatakların ise demir olduğu hücrede tutulduğunu ve tutuklulara sürekli milli marş dinletildiğini" açıkladı.

Ben-Gvir, geçmişte hükümetin onayladığı "terör suçları için idam cezasının" yasalaşması amacıyla çalışmalarını devam ettireceğini ve bu tutukluların idam edilmesi temennisinde bulundu.

İsrail, Hamas ile 50 İsrailli rehinenin bırakılmasını kapsayan esir takası teklifini reddetti

İsrail devlet televizyonu KAN’a göre, İsrail dün, Hamas’ın elinde tuttuğu 50 İsrailli rehineye karşılık, İsrail hapishanelerinde tutuklu kadın ve çocukların serbest bırakılması ile Gazze'de 3 gün çatışmalara ara verilmesini içeren esir takası teklifini reddetti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde de adı açıklanmayan İsrailli yetkili, Hamas ile yürütülen görüşmelerdeki aracıların, "İsrail’in daha geniş çaplı bir esir takası istediğini bildiklerini" ifade etti.

Gazze'deki yaralı 155 çocuk BAE'ye tahliye edilecek

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının dün yayımladığı yazılı açıklamada, sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'den yaralı 155 çocuğun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) tahliye edilebileceği belirtildi.

Söz konusu çocukların, yarın yerel saatle 08.00'de refakatçileriyle Refah Sınır Kapısı'na gelmeleri istendi.

Gazze sınırında 2 İsrail askeri yaralandı

İsrail Ordu Radyosunun, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, dün Gazze sınırında İsrail ordusuna ait askeri aracın vurulduğu duyuruldu.

Açıklamada, “Gazze sınırı yakınındaki İsrail topraklarında silahlı kişilerce İsrail ordusuna ait D9 tipi askeri buldozerin tanksavar füzesiyle hedef alınması sonucu biri ağır, biri hafif iki askerin yaralandığı” belirtildi.

İsrail savaş uçakları ve topçuları Gazze'nin orta ve kuzey kesimlerini bombaladı

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki eve düzenlenen hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin çevresi ve Beyt Lahiye bölgesi savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak kentin saldırı altındaki bölgeleri üzerine aydınlatma fişekleri atıldı.

Gazze'nin özellikle Rimal Mahallesi olmak üzere diğer bazı bölgelerine ise yoğun topçu atışları yapıldı. Saldırılar sebebiyle yollarda araçların hareketi engellenirken yaralıların kurtarılması amacıyla bölgelere ambulansların ulaşımı mümkün olmadı.

Ayrıca İsrail savaş uçakları, evlerinden ayrılmak zorunda kalan çok sayıda Gazzelinin bulunduğu Orta Petrol İstasyonu adıyla bilinen bölgeyi de vurdu. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Batı Kudüs'teki silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Batı Kudüs'te "tünel yolu" olarak adlandırılan kontrol noktası yakınında silahlı saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildiği ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Açıklamada, polisin, silahlı saldırganı vurarak "etkisiz hale getirdiği" aktarıldı.

İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise saldırıda biri ağır 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'nin Sabra Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 50 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Sabra Mahallesi'ne yoğun saldırılar düzenledi. Savaş uçakları, saldırılarda mahalledeki camiyi de hedef aldı.

İsrail'in saldırılarında yaklaşık 50 Filistinli yaşamını yitirirken onlarcası yaralandı.

İsrail savaş uçakları Hizbullah'a ait "hedefleri" vurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'a ait bir dizi askeri noktanın savaş uçaklarıyla bombalandığı ifade edildi.

Filistin Dışişleri Bakanı: Gazze dünyanın en büyük hapishanesinden, en büyük mezarlığına dönüştü

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliki, Ramallah’ta Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.

Görüşmede, başta Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasının önemi olmak üzere Filistin meselesine ilişkin güncel meseleler ele alındı.

Maliki, Yunan mevkidaşına, İsrail’in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin halkına yönelik saldırıları hakkında bilgi verdi.

İsrail Gazze'de sistematik şekilde çocuk, kadın ve yaşlıları öldürüyor

İsrail’in Gazze Şeridi’nde geniş çaplı ve sistematik bir şekilde çocuk, kadın ve yaşlıları öldürdüğünü vurgulayan Maliki, Gazze’nin her yerini hedef alan büyük yıkımlarla Filistin halkının açlığa, zorunlu göçe ve soykırıma maruz kaldığına dikkati çekti.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, "Gazze Şeridi dünyanın en büyük açık hapishanesinden, en büyük açık mezarlığına dönüştü." dedi.

Gazze'de insan yaşamının ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurgulayan Maliki, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin ihlallerini artırması nedeniyle şartların oldukça zor olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi’nde çatışmalara ara verilmesi için acil ve etkili bir müdahalenin gerekliliğinin altını çizen Maliki, Gazze’ye gıda, su ve yakıt gibi insani ve temel yardımların ulaştırılmasının önemine dikkati çekti.

Maliki, Gazze Şeridi’ndeki hastanelerin yetersizliğine işaret ederek, yaralıların Gazze dışındaki hastanelere nakledilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

İsrail’in devam eden soykırımını durdurmak, uluslararası toplumun ahlaki görevi

Uluslararası topluma seslenen Maliki, "İsrail’in devam eden soykırımını durdurmak, uluslararası toplumun üzerine düşen ahlaki bir görevdir." ifadesini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis de Gazze Şeridi’nde sivillerin hedef alınmaması, rehinelerin serbest bırakılması ve yaralıların Gazze dışındaki hastanelere nakledilmesi gerektiğini söyledi.

Gazze’ye insani koridorlar açılması çağrısı yapan Yerapetritis, insani yardımın ulaştırılması için Gazze’ye bir deniz koridorunun açılması konusuna değindi.

Yerapetritis, işgal altındaki Batı Şeria’da yükselen gerilimden de endişe duyduklarını sözlerine ekledi.

Filistin: İsrail'in Gazze'yi işgal etme ve Batı Şeria'dan ayırma girişimlerini kabul etmeyiz

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Iştiyye, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin de hazır bulunduğu görüşmede Iştiyye, Yerapetritis'ten, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıların durması, Gazze'ye insani yardımların ve yakıtın girmesi ve elektrik ile su hizmetlerinin yeniden verilmesi için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Iştiyye, Gazze'ye yardım girişlerinin sadece Refah Sınır Kapısı'yla sınırlandırılmaması ve tüm sınır kapılarının açılması için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini kaydetti.

Gazze, bağımsız Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası

Filistin Başbakanı, İsrail'in, Gazze'nin bir kısmını işgal etmesi ya da Batı Şeria'dan ayırma girişimlerini kabul etmediklerini, çünkü Gazze'nin bağımsız Filistin devletinin ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

Iştiyye, İsrail'in, Gazze saldırılarının yanı sıra Batı Şeria'da da kutsal mekanlara baskınlar düzenleyerek, yerleşim birimleri inşaatlarını hızlandırarak, topraklara el koyarak, Yahudi yerleşimcileri silahlandırarak ve kentlere baskınlar düzenleyip Filistinlileri öldürerek sistematik bir savaş yürüttüğünü ifade etti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten Gazze için "insani ateşkes" çağrısı

Türk, geçen hafta gerçekleştirdiği Orta Doğu ziyaretine ilişkin BM daimi üyesi ülkelerin temsilcilerini bilgilendirmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Mısır, Filistin ve Ürdün'de üst düzey yetkililerle görüştüğünü kaydeden Türk, İsrailli, Mısırlı ve Filistinli insan hakları savunucularıyla da buluştuğunu hatırlattı.

Türk, Gazze, işgal altındaki Filistin toprakları ve aynı zamanda İsrail'de yaşanan şiddet dalgasına tanık olduklarını belirtirken, "Bu kadar çok sivilin öldürülmesi 'istenmeyen bir hüsran' olarak ifade edilmez. Böyle bir savaşın kazananı muhtemelen 'aşırılık' olacaktır. Bunu geçmişteki pek çok tarihi olayda gördüğümüzü düşünüyorum." dedi.

BM Güvenlik Konseyinde dün onaylanan "Gazze'de çatışmalara acil ve uzatılmış ara verilmesi" yönündeki karar tasarısının taraflarca derhal hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Türk, "(Gazze'de) Aynı zamanda insan haklarına dayalı insani bir ateşkesin de olması gerekiyor. Sadece acil olarak ihtiyaç duyulan elektrik, su, yakıt ve benzeri yaşamsal temel ihtiyaçların karşılanması için değil, uluslararası insan hakları ve insancıl hukukun gerektirdiği bir zeminde siyasi alan oluşturmak için de çatışmaların sona ermesi gerekiyor." diye konuştu.

Filistin halkına yönelik her türlü toplu cezalandırmaya son verilmesi gerektiğini vurgulayan Türk, tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında da bulundu.

Türk, "Gerekli ölçekte yakıt da dahil Gazze geneline hızlı ve engelsiz insani yardıma ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

"BM Güvenlik Konseyinin dün kabul ettiği, Gazze'de çatışmalara acil ve uzatılmış ara verilmesi yönündeki karar tasarısı İsrail açısından ne kadar bağlayıcı? İsrail'in bu karara uymaması halinde sonuçları ne olabilir. Mevcut insani durum da dikkate alındığında bu kararın eyleme dönüştürülmesi ne kadar süre alır?" sorusunu yanıtlayan Türk, ​"Güvenlik Konseyi kararının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu Gazze'deki son derece istikrarsız insani durumu hafifletmek için gerekli olanın başlangıcıdır. Bu nedenle bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, Türk'ün bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "Uluslararası insan hakları mimarisi çökmüştür. Gazze çocuk mezarlığına dönüşmüşken İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75. yılı kutlanamaz." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde yakıtın tükenmesi nedeniyle internet ve iletişim hizmetleri kesildi

Filistin'in telekomünikasyon alanında hizmet veren şirketlerinden Paltel Group ve Ooredoo Filistin, bölgede yakıtın ve güç bataryalarının tükenmesinden bir gün sonra ayrı ayrı yazılı açıklama yaptı.

Paltel Group, "yakıtın girişinin engellenmesi ve ana ağ unsurlarını çalıştırmak için gerekli yedek enerji kaynaklarının tükenmesinin ardından Gazze Şeridi'ndeki iletişim hizmetlerinin (sabit, hücresel ve internet) tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyduğunu" belirtti.

Ooredoo ise yakıtın tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyi ve kuzeyindeki bazı bölgelerde hizmetlerinin durdurulduğunu abonelere üzüntüyle duyurulduğunu aktardı.

Yıllardır abluka altında tutulan, kötü koşullardan muzdarip Gazze Şeridi'ne İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla bölgedeki su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki kesilirken, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, bu kesintilerin ardından 1 Kasım'daki açıklamasında, Mısır'a Gazze Şeridi yakınlarındaki iletişim istasyonlarının ve dolaşımın etkinleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Sedr, 12 Kasım'daki açıklamasında ise İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle 16 Kasım Perşembe günü iletişim hizmetlerinin duracağını bildirmişti.

Filistin Kızılayı: İsrail tankları Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni kuşattı

Filistin Kızılayı, İsrail tanklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni kuşattığını ve ekiplerinin hareket edememesi nedeniyle bölgedeki yaralılara ulaşamadıklarını bildirdi.

Filistin Kızılayının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail tanklarının Gazze'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni kuşattığı belirtildi.

Kuşatma nedeniyle Kızılay ekiplerinin hastaneden hareket edemediği ve Gazze'nin kuzeyindeki yaralılara ulaşamadığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki 35 hastaneden 25'i hizmet dışı kaldı.

İsrail, Gazze'nin güney ve orta kesimine hava saldırılarını sürdürüyor

İsrail güçlerinin, Gazze'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından söz konusu saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, İsrail helikopterleri ile uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde Filistinlilerin evlerine saldırı düzenledi. Saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda da bir ev ile bir yakıt istasyonuna düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, daha önce pek çok kez Gazze'nin kuzeyindekilere “güneye gidin” çağrısı yapmıştı. Ancak İsrail ordusu, Gazze'nin güneyini de vurmaya devam ediyor.

UNRWA: (Gazze'de) Şimdi ateşkese ve yakıta ihtiyacımız var

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "(Gazze'de) Şimdi ateşkese ve yakıta ihtiyacımız var. Daha fazla beklersek, insanların ölmesinin asıl nedeninin yakıt kıtlığı olacağını göreceğiz." dedi.

Lazzarini, BM Cenevre Ofisinde İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki son durumu aktarmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"(Gazze'de) Şimdi ateşkese ve yakıta ihtiyacımız var. Daha fazla beklersek, insanların ölmesinin asıl nedeninin yakıt kıtlığı olacağını göreceğiz." ifadesini kullanan Lazzarini, Gazze'deki hiçbir bölgenin güvenli olmadığını söyledi.

Batı Kudüs'teki İsrail kontrol noktasına düzenlenen saldırıyı Kassam Tugayları üstlendi

Kassam Tugayları, Batı Kudüs'te 1 İsrail askerinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı saldırının ardından Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Batı Şeria'daki Kassam Tugayları'na bağlı bir grubun bugün, Beytüllahim'in kuzeyi ile Kudüs'ün güneyi arasında yer alan bir askeri kontrol noktasında İsrail güçlerine saldırı düzenlediği ifade edildi.

"Gazze'de akan kanın intikamını almak için düzenlendiği" belirtilen saldırıda, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

İsrail güvenlik güçleri daha önce yaptıkları açıklamada, Batı Kudüs'te bir kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 İsrail askerinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 Filistinlinin de öldürüldüğünü bildirmişti.