TÜRKİYE’NİN SİGORTA SEKTÖRÜ IV. KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Çağdaş anlamda sigortacılık Avrupa’da 13.Yüzyıl’da başlamıştı. Matbaa konusunda olduğu gibi, sigortacılığı hayata geçirme konusunda da çok geç kalmıştık. Sigortacılık bizde, 1864 yılında çıkarılan Ticaret-i Bahriye Yasası’yla uygulanmaya başlanmıştı. Napolyon Yasası da, 1681 tarihli “Ordonnance de La Marine” mevzuatının dönemin koşullarına uygun bir şekilde revize edilmiş şekliydi.

1808 tarihli Napolyon Yasası’nın ilhamıyla kabul edilen Ticaret-i Bahriye Yasası, yalnızca denizcilikle ilgili konuları kapsayan bir sigortacılık uygulamasıydı.

1864 tarihli yasa, yalnızca denizcilikle ilgili konularda uygulanıyordu ve Osmanlı toplumunda yaygın olarak kabul görmüş değildi. Ancak, 1870 yılında yaşanan ve büyük maddi zararlara neden olan Beyoğlu yangını sonrasında, çoğunluğu yabancı olan sigorta şirketleri ortaya çıkmaya başlamıştı.

İstanbul’da, belli bir ödeme karşılığında, çeşitli afetler nedeniyle oluşan maddi zararları ödemeyi taahhüt ederek ortaya çıkan ilk sigorta şirketi Norther Sigorta’ydı. Bu sigortanın rağbet görmesi üzerine, Sun, North British ve 1878 yılında da Fransız La Fonciere sigorta şirketi kurulmuştu.

Daha çok kapitülasyonların etsiyle kurulan bu sigorta şirketleri, yabancı bir ülkede, yabancı bir ticaret kurumu olarak çalışıyorlardı. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda şirketlerin merkezlerinin bulunduğu yerlerdeki mahkemelere başvurmak gerekiyordu. Bu şirketlerin yönetim merkezleri dışarıda olduğundan, Osmanlı yönetimi tarafından kontrol edilmiyorlar ve vergi de vermiyorlardı.

Osmanlı yönetiminin denetleyemedikleri bu sigorta şirketleri, sigortacılık kurallarıyla uyuşmayacak bir şekilde rekabet yarışına girişince, kasıtlı yangınlar giderek artmaya başlamış, sigorta şirketleri taahhütlerini yerine getirmekte zorlanmaya başlamışlardı.

1911 yılı verilerine göre bu sigorta şirketleri 120 bin altın pirim toplamışlar ve 450 bin altın tazminat ödemişlerdi.

Osmanlı hükümeti sigorta şirketleri konusundaki şikayetlerin artması üzerine, önce bu şirketlere tescil zorunluğu getirmiş, sonra da, 1915 tarihli yasayla vergi almaya başlamıştı.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE SİGORTACILIK

Cumhuriyet döneminde, Türk Sigortacılığı Kontrol ve Denetleme Yasası’yla (Türk Ticaret Yasası-5) sigortacılık işlemleri, Batılı ülkelerde olduğu gibi, çağdaş kurallar çerçevesinde uygulanmaya başlandı.

Bilim ve teknolojinin gelişmesine, yaşam koşullarının zorlaşmasına, sağlık sorunlarının artmasına paralel olarak, insanların daha konforlu bir yaşam ve yarınlarını güvence altına alma, giderek artan sağlık giderlerini karşılama arayışları, sigorta sektörünün hızla yaygınlaşmasını ve büyümesini sağlamıştır.

Bugün yurdumuzda hem yerli hem de yabancı sigorta şirketleri devlet kontrolünde faaliyetlerini sürdürmektedir. Sigorta kültürünün kökleşmesine paralel olarak sigortacılık da hızla yaygınlaşmaktadır.

IV. SİGORTACILIK FUARI SİZLERİ BEKLİYOR

IV. Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) himayelerinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) destekleriyle 1-3 Ekim 2025 tarihleri arasında WOW Hotel İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

2024 yılı verilerine göre, Türkiye’de üretilen toplam sigorta pirim hacmi 838,5 milyardı. Türkiye'nin yarınlarını güvence altına almayı hedefleyen sigorta sektörünün hedef büyütme çalışmaları sonucunda, sektörün 2025 yılındaki aktif büyüklüğü 3 trilyon liraya yaklaşıyor. Giderek hedef büyüten ve 28 bine yakın uzmanın omuzlarında yükselen Türk sigortacılığı, 1 Ekim'de İstanbul/Yeşilköy’deki WOW HOTEL salonlarında düzenlenecek IV. SİGORTA SEKTÖRÜ İŞBİRLİĞİ FUARI ve KONGRESİ’nde vatandaşlarla buluşacak.

SİGORTACILAR FUARDA ÖZELLİKLE GENÇLERİ BEKLİYOR

1 Ekim’de vatandaşlarla buluşacak olan SİGORTACILIK FUARI öncesinde, Wow Hotel’de düzenlenen basın toplantısında TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut, TOBB SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem, TOBB SAİK Başkan Yardımcısı Özgür Yılmaz, Aras Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Özdemir Türkiye’de sigorta sektörünün geçmişi ve günümüzdeki durumuna ilişkin aydınlatıcı bilgiler verdiler.

AHMET NEDİM ERDEM (TOBB SEİK BŞK.): “FUAR TÜM PAYDAŞLARI BULUŞTURMASI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ”

Toplantıda söz alan TOBB SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem, İstanbul'da düzenlenecek olan fuarın sektörün tüm paydaşlarını buluşturması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

LEVENT KORKUT (TOBB SAİK BAŞKANI): “50 MİLYAR DOLARI AŞACAĞIZ”

Toplantıda söz alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği SAİK Başkanı Levent Korkut fuarın 1 - 3 Ekim tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleneceğini belirterek şunları söyledi:

"2025 yılında 1 trilyon liranın üzerinde bir hacim oluşmasını bekliyoruz. 2030 yılı sonunda sektörün toplam hacminin 50 milyar dolarına ulaşacağız.

ÖZGÜR YILMAZ (İTO MESLEK KOMİTESİ BAŞKANI/TOBB SİGORTA ACENTELERİ BAŞKAN YARDIMCISI): “VATANDAŞLARIMIZI BİLGİLENDİREN ETKİNLİKLER DÜZENLEYECEĞİZ”

İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Özgür Yılmaz ise "Bu yıl üniversite ve liselerin sigortacılık bölümlerinde okuyan bine yakın öğrenci ve akademisyenleri fuarda ağırlayacağız. 14. Sigorta Haftası'nın temasına uygun olarak fuar boyunca vatandaşlarımızı bilgilendiren etkinlikler de düzenleyeceğiz" dedi.

SİGORTA FUARI SİZLERİ BEKLİYOR

Ülkemizin ilk ve tek sigorta fuarı organizasyonu olan ve önemli konukların katılımıyla önemli konuların konuşulacağı IV. Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi, sigortacılık sektörünün tüm aktör ve paydaşlarını bir araya getiren bir etkinlik olacak. Uluslararası katılıma sahip bir platform olma özelliği (2025USFK) olan fuar, sigortalıların bilgilendirilmesi ve toplumda sigorta bilincinin artırılması amacıyla İstanbul Yeşilköy’de Wow Hotel salonlarında, 1-3 Ekim tarihlerinde halka açık olarak gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, T.C. Hazine ve Maliye Bakanı, T.C. Ticaret Bakanı, T.C. Sağlık Bakanı, T.C. Milli Eğitim Bakanı, İstanbul Valisi, SEDDK Başkanı, TSB Başkanı, İstanbul’da bulunan Oda ve Borsa Başkanları, Sigorta Güvence Hesabı, TSEV, SEGEM, Sigorta Tahkim Komisyonu, Emeklilik Gözetim Merkezi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Motorlu Taşıtlar Bürosu, TARSİM, DASK ve Sigorta Brokerler Derneği gibi siyasetçilerin ve sektörel paydaşların yanı sıra Sigorta, Emeklilik ve Reasürans şirketleri Genel Müdürlerinin de davetli olduğu "14.Sigorta Haftası" münasebeti ile gerçekleştirilecek IV. Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi, 01 Ekim günü Saat: 11.00’de gerçekleşecek olan Resmî açılış ile başlıyor.

Bu yıl içerikleri ile dikkat çekecek fuar “Türkiye’de sigorta farkındalığı” açışından da tek olacak.

Fuar sigortaya ilgi duyan herkese, konunun ilgililerine, halka açık bir şekilde üç gün boyunca özel etkinlikler ve dopdolu içerikler panellerle ziyaretçilerini bekliyor.

Fuara girişler, kongrelere katılımlar tüm ziyaretçilerine üç gün boyunca ücretsiz olacak.