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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada, 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler S.B. ve Z.E. gözaltına alındı.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğiyle merkez İpekyolu Bulvarı'nda durdurulan otomobilde arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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