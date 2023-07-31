Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sağlık kontrolünde iyi olduğu belirlenen kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Sıkıştığı yerde yaklaşık 170 kilometre seyahat eden kedi, ekiplerce kurtarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti

Sürücüyle birlikte tırın kupa bölümünü kaldıran ekipler, bir kedinin kupanın altındaki boşluğa sıkıştığını belirledi.

Ekipler, tırda denetim yaptıkları sırada, tırın motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinden Mersin'e seyahat eden Hayrettin Köroğlu idaresindeki 55 PS 700 plakalı tır , Çorum-Yozgat kara yolu, Alaca ilçesindeki Gölbaşı uygulama noktasında polis ekiplerince durduruldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.