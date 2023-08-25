BOGOTA AA- Ulusal Afet Servisinden yapılan açıklamada, yoğun yağışların yol açtığı sellerde şimdiye kadar 3 kişinin öldüğü, 33 bin 200 kişinin ise tahliye edildiği bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği O'Higgins, Maule, Nuble ve Biobio bölgelerinde, cadde ve sokaklar suyla dolarken çok sayıda ev ve araç zarar gördü.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric açıklamasında, sel felaketinden etkilenenler ile ekili arazileri zarar gören çiftçilerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelere mali yardımda bulunacaklarını duyurdu.

Ulusal Tarım Derneği (SNA) Başkanı Antonio Walker da yerel basına açıklamasında, yağışların ekonomilerine büyük darbe vurduğunu belirterek, maddi hasarın 300 milyon dolar civarında olduğunu söyledi.

Öte yandan meteorolojiden gelen son verilere göre, orta ve güney bölgelerinde yağışların azalması bekleniyor.