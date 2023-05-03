İSTANBUL - Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı mayıs ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, açılış konuşmasında mayıs ayının önemli gün ve haftalarına değinirken, bu ay içerisinde hayatını kaybeden önemli şahsiyetleri de andı. Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkan Vekili Sami Barlas ve CHP Grup Başkan Vekili Melih Yıldız, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 9 gündem maddesinin komisyona gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

HABER: ERCAN AYDIN