Ankara

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda ATA İttifakı’nın aday olarak gösterdiği Sinan Oğan'ın kararı günlerdir merak ediliyordu. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime destek vereceği merak edilen Sinan Oğan'ın bugün kararını açıkladı.

Ankara’da bir otelde basın açıklamasında bulunan Oğan, ikinci turda Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini dile getirdi.

Sinan Oğan: "Millet İttifakı bizi ikna edemedi"dedi.

Sinan Oğan daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı ile ilgili:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz" demişti.

Haber: Selçuk Bulut