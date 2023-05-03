Belgrad

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisinin, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere ateş açtığı kaydedildi.

İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine 203 ülkeden 2 binin üzerinde davetli katılacak İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine 203 ülkeden 2 binin üzerinde davetli katılacak

Saldırıda 8'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaralı öğrencilerin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, öğrencilerden birinin başından yaralandığı ve ameliyata alındığı bilgisine yer verildi.

AA

Açıklamada, saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.