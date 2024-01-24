Haber: Damla Oya Erman

Arkeologlar, bu önemli keşfi, Belgrad'ın 70 kilometre doğusundaki Kostolac kasabası yakınlarındaki Viminacium'da gerçekleştirdi.

Zafer takı, Roma İmparatorluğu'nun Moesia eyaletinin başkenti olan Viminacium'un ana caddesinin kazısı sırasında Aralık ayında bulundu. Öncü arkeolog Miomir Korac, "Bu bölgedeki ilk zafer takı... M.S. üçüncü yüzyılın ilk on yılına tarihlenebilir" diyerek önemli keşfi açıkladı.

Viminacium, bir hipodrom, surlar, forum, saray, tapınaklar, amfitiyatro, su kemerleri, hamamlar ve atölyelerle donatılmış geniş bir Roma şehriydi ve MS 1. ile 6. yüzyıl arasında var oldu.

Korac, "Kocaman kireçtaşı bloklarından yapılmış kare temel izleri bulduğumuzda... bu zafer takı olduğundan şüphe yoktu" şeklinde konuştu.

Bir mermer levha parçasında yer alan "CAES/ANTO" yazısı, zafer takının Roma İmparatoru Marcus Aurelius Antoninus, Caracalla olarak bilinen, adına adanmış olduğunu gösterdi. Bu imparator MS 198 ila 217 yılları arasında hüküm sürdü ve Caracalla'nın imparatorluğa yükseltildiği yerin Viminacium olduğuna inanılıyor.

Kazıların devam eden bölümlerinde arkeologlar, yazıt üzerine daha fazla parça bulmayı umuyorlar. Bugüne kadar yapılan kazılarda bir tane ince işlenmiş sütun ve kiriş bulunmuş durumda.

Viminacium'da gerçekleştirilen kazılar, 1882'den bu yana devam etse de, arkeologlar sadece sitenin %5'ini incelediklerini ve 450 hektarlık alana sahip olan bu önemli alanın henüz tam anlamıyla keşfedilmediğini ifade ediyorlar. Bugüne kadar yapılan keşifler arasında iki Roma gemisi, altın kiremitler, madeni paralar, jade heykeller, dini objeler, mozaikler, freskolar, silahlar ve üç mamut kalıntısı bulunmaktadır.

