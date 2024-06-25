Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un ev sahipliğinde, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Avrupa'daki İzleri ve Düşünce Dünyasının Oluşumu" başlıklı projenin 6'ncı etkinliği olan panelin moderatörlüğünü ATAM Başkanı Doç. Dr. Güner Doğan yaptı.

Panelde ATAM Bilim Kurulu üyeleri Trakya Üniversitesinden Prof. Dr. Nurten Çetin, Yozgat Bozok Üniversitesinden Doç. Dr. Hatice Güzel Mumyakmaz ile Dokuz Eylül Üniversitesinden Doç. Dr. Alev Gözcü konuşmacı olarak yer aldı.

"Büyük Önder Gazi Mustafa Atatürk'ü her vesileyle anmaya devam ediyoruz"

Aksoy,Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, proje çerçevesinde Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde bu programın düzenlendiğini söyledi.

Sırbistan'dan birçok ismin panele geldiğini ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:

"Geçen yıl da ünlü Sırp gazeteci ve yazar Zoran Tomic'in 1939 yılında yayımladığı 'Atatürk' isimli eserin yeniden basılması vesilesiyle bir etkinlik düzenlemiştik. Büyük Önder Gazi Mustafa Atatürk'ü her vesileyle anmaya devam ediyoruz. Atatürk dönemi dış politikasında Yugoslavya, önemli bir unsurdu. Atatürk'ün 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' mottosu çerçevesinde Balkan Antantı imzalanmıştı, Doğu'da da Sadabad Paktı yapılmıştı."

Yugoslavya'nın ilk kralı 1. Aleksandar'ın Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve Mustafa Kemal ile görüştüğünü anlatan Aksoy, bu anlamda Sırbistan'ın önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı.