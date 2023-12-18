Haber: Mert Osman Erman

Sırp İlerleme Partisi veya SNS, projeksiyonlara göre oyların neredeyse %47'sini alacak.

Sırp Karşı Şiddet sloganı altındaki muhalefet partileri, %23.1'lik bir oranla oldukça geride kaldı.

En büyük umutları, pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerde başkent Belgrad'da cumhurbaşkanının partisine meydan okumak.

Sırbistan'ın 8,273 seçim merkezinden gelen sonuçlar, iktidar partisinin liderliğini doğruladı, ancak başkentteki projeksiyonlar, zaferin çok daha dar bir marjla elde edildiğini gösterdi.

Vucic, "Sırbistan durmamalı" seçim listesinin 250 sandalyeli Ulusal Meclis'te 127 sandalye kazanmaya gittiğini açıkladı.

"Benim görevim elimden gelen her şeyi yaparak mutlak çoğunluğu sağlamaktı," dedi, ancak kendisi seçimlere katılmıyordu.

Gri bir süveter giyen Vucic, bir yanda Başbakan Ana Brnabic ve diğer yanda tartışmalı Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik tarafından çevriliydi.

Brnabic, önceden bildirilen birkaç seçim düzensizliğini hükümet dışı gözlemcilerin Sırbistan'da rapor ettiğini görmezden geldi. Bu durumun "kargaşa, panik ve güvensizlik yaratma" amacına yönelik olduğunu söyledi. Muhalefet partileri seçim sürecini kirli olarak niteledi.

SNS 2012'den beri iktidarda, ancak son üç yılda üç seçim oldu. Sırbistanlılar, parlamento için oy kullanmanın yanı sıra pazar günü 65 yerel yönetimi kimin kontrol edeceğine karar veriyorlardı.

Geçici muhalefet Sırbistan Karşı Şiddet ittifakı veya SPN, mayıs ayında meydana gelen iki kitlesel silahlı saldırı sonrasında oluştu. Saldırılar, Belgrad'daki bir okulda dahil olmak üzere 19 kişinin ölümüne neden oldu. Protestolar büyük gösterilere dönüştü ve Cumhurbaşkanı Vucic ve SNS partisine karşı gösteriler haline geldi.

Muhalefet partileri, katliamların, iktidar partisi ve medya müttefiklerinin teşvik ettiği bir sözlü ve fiziksel şiddet kültürünü yansıttığını söyledi.

Pazar gecesi projeksiyonlu sonuçlar filtrelenmeye başladığında, Sırbistan Karşı Şiddet koalisyonundaki partilerden birinde durum belirsizdi.

Yeşil-Sol Cephe'nin destekçileri, başkanın İlerleme Partisi'nden büyük bir sapma umuyorsa, bunun gerçekleşmeyeceğini kısa sürede fark ettiler.

Başbakan'ın zafer ilan etmek üzere bir ekranda göründüğü sırada aktivistlerden birkaç tane alaycı çığlık geldi ve "yalanlar, insinuasyonlar, doğrulanmamış bilgiler ve sahte haberler" olarak reddedilen düzensizlik iddialarına karşı çıktı.

Ancak Belgrad şehir konseyi için muhalefet adayları, başkentin kontrolünü İlerlemeci Parti'nin elinde tutmasını engelleyebileceklerine dair umutlu kaldı.

Nedeniyle Sırp seçmenlerinin neredeyse dörtte birinin Belgrad'da yaşaması, başkanın partisinin burada bir azalmaya sahip olması bir başarı olarak sayılacaktır.

Daha önce Belgrad belediye başkanlığı yapmış olan eski bir Belediye Başkanı olan Dragan Djilas, aynı zamanda Sırbistan Karşı Şiddet koalisyonunun lideri olarak gazetecilere "Sırbistan'da değişiklikler başladı" dedi. İnsanların "normal bir şekilde suç ve yolsuzluk olmadan, fiyatların uçmadan yaşamaya karar verdiklerini" öne sürdü. Sırbistan, Kasım ayında %8'e ulaşan yüksek enflasyonla mücadele ediyor.

Ancak Cumhurbaşkanı Vucic, partisinin Belgrad'daki muhalefet meydan okumasını atlattığını ve başkentin kontrolünü bir kez daha eski su topu yıldızı Aleksandar Sapic'in elinde olacağından emin olduğunu söyledi. Sapic, partisini İlerlemecilerle birleştirmişti.

CeSID/Ipsos tarafından yapılan bir projeksiyon, İlerlemecilere Belgrad'da 48, muhalefete ise 43 sandalye verdi.

Sahneye çıkan Sapic, muhalefetin bir yıldır Belgrad'ın kendilerine ait olduğunu ve güç değişiminin başlayacağı yer olduğunu iddia etti: "Ve Belgrad'da tekrar kazandık." Muhalefet figürleri, SNS'nin kamu kaynaklarını siyasi amaçlar için kullandığını ve seçim gözlemcisi CRTA, seçim öncesinde Sırbistan'da "kronik bir çoğulculuk eksikliği" nden şikayet etti.

Ulusal düzeydeki katılımın %59.1 olarak tahmin edildiği bildirildi.

Yerel gözlemciler, Bosna-Hersek'ten Belgrad'a oy kullanmak üzere getirilen seçmenler de dahil olmak üzere Pazar günü çeşitli düzensizlikleri bildirdi.

CRTA gözlemci misyonu, bir dizi seçim merkezinde oy hile girişimlerinin detaylarını verdi.

Sırbistan, Avrupa Birliği üyesi olma adayı ve Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova ile ilişkilerini normalleştirmesi konusunda hem AB hem de ABD'den baskı altında.

Kosova, 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ve 100'den fazla BM üyesi tarafından tanınırken, Sırbistan bunu yapmayı reddetti - Rusya, Çin ve beş AB üyesi gibi müttefikler tarafından desteklendi.

Kosova'da yaşayan 95.000 etnik Sırp var ve oy kullanmak isteyenler oy kullanmak için Sırbistan'a geçmek zorunda kaldı.