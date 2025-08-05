Ulusal medyada yer alan haberlerde, Bakan Glisic'in, ülkede yayın yapan bir televizyonun başkent Belgrad'daki stüdyosunda çekilen sabah programına katıldığı ifade edildi.

Glisic'in bir süre sonra fenalaşması üzerine canlı yayının kesildiği, bakanın hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Glisic'in durumuna ilişkin açıklama yapan Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, "Televizyon programında fenalaşan Glisic, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Glisic'in durumu oldukça ciddi." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Darko, sağlam dur. Vazgeçmek yok." ifadelerine yer verdi.

Sırbistan hükümetinde Mayıs 2024'ten bu yana Kamu Yatırımları Bakanı olarak görev yapan Glisic'in, 28 Mayıs 1973 doğumlu olduğu belirtildi.