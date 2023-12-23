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86. dakikada Sivasspor öne geçti. Savunmadan atılan uzun pasta kaleci Alp Arda ile karşı karşıya kalan Manaj, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

21. dakikada Ndao, sağ taraftan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sert vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

Trendyol Süper Lig 'in 18. haftasında EMS Yapı Sivasspor evinde İstanbulspor 'u konuk etti.

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