Sivas

Sahasında oynadığı 1. hafta maçında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 3. haftada da Bitexen Antalyaspor karşılaşmasında aynı skorla sahadan ayrıldı. Ligin 5. haftasında MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Sivas temsilcisi, 7. haftada ise Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

Ligin 9. haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden Sivasspor, 11. haftada dün Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçta da galibiyet yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlılar, sahasındaki 6 maçta 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 4 puan topladı.

Sivasspor, iç sahada rakip fileleri 4 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

Sivas ekibi, Süper Lig'deki son iç saha galibiyetini geçen sezonun 36. haftasında 1-0'lık skorla Konyaspor karşısında almıştı.