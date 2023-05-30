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90. dakikada Sivasspor mutlak bir golden yaralanamadı. Orta alandan aldığı topla ceza sahasına giren Charisis'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in sağından az farkla dışarıya çıktı.

82. dakikada Diouf, ceza yayının gerisinden kafayla penaltı noktasına doğru indirdi. Ali Şaşal Vural, kalesinden zamanında çıkarak rakip oyuncu Soner Dikmen'den önce topu kontrol etti.

47. dakikada Diouf'un ceza sahasında dönerek yaptığı vuruşta kaleye giden topu Murat Paluli son anda çizgiden çıkardı.

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